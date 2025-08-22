自動化展中系人形機器人多？所羅門、和椿領軍 東元、新漢加入戰局

中國人型機器人產業蓬勃發展，看似加速與台廠間的全球競爭，但台灣廠商卻在資安與供應鏈安全上找到切入點。台北國際自動化展中人型機器人數量增多，廣運攜手德國NEURA Robotics，主打「非紅色供應鏈」方案；和椿、所羅門則結合中國硬體與自家軟體，搶進智慧製造與物流應用；在關鍵零件方面，新漢強調資安跟關稅優勢，東元則聚焦高扭力關節避開價格戰場。

廣運主打資安牌！日德人型機器人搶攻半導體客群

儘管台灣已有達明機器人發表第一具自研人型機器人，但會場上相關人型機器人仍以中系品牌居多，觀察台灣人型機器人業者策略共分兩路線，廣運機械耕耘智慧製造跟倉儲物流產業，以「非中供應鏈」定位發展：今年台北國際自動化展上，廣運機械董事長謝明凱宣布跟德國品牌NEURA Robotics合作，成台灣唯一代理合作伙伴，廣運將引進人型機器人4NE-1、服務型機器人MiPA、AI認知型手臂MAiRA、AI協作型手臂LARA，其中人形機器人及嗅覺機器人最受矚目。

值得注意是2024年底台達電剛入股NEURA，為何跟廣運合作而不是台達電？NEURA商務夥伴業務主管Robin Kaufmann表示，投資歸投資，業務合作歸業務合作。據了解，今年廣運年初CES登上輝達執行長黃仁勳演講時背後的生態系看板中8家AI解決方案供應商之一，因此產生跟NEURA接觸合作機會。

而為何廣運選擇德國廠牌？廣運總經理柯智鈞指出，其實內部搜尋過多家業者產品，內部討論評定產品OK，主要是為半導體客戶及其他用途業者，找到非紅供應鏈，當然現在市場上中國大陸人型機器人選擇很多，但廣運期望能提供非MIC解決方案給客戶選擇，且產品線必須夠完整，為此，廣運也引進日本Ugo檢測及巡檢機器人，連人型機器人的機器手（甲爪）也都選擇德國廠牌SCHUNK。

和椿、所羅門主打解決方案，AI視覺+大腦結合中系硬體

另外，和椿跟所羅門則採取「中系機器人硬體＋台灣軟體」路線提供解決方案。透過購買中國人型機器人或機器狗硬體作為載具，加上自研AI大腦及機器視覺等軟體系統，提供解決方案給客戶。

和椿展出操控優必選機器人進行工作任務場景，副董事長張以昇表示，機器人的最低限度效益是能夠取代或協助人類完成「不能做」、「不想做」以及「不適合做」的事情，專用型機器人（如清潔、搬運機器人）在結構性環境或固定任務上較易推廣，目前鎖定智慧製造、智慧物流和智慧服務。

和椿董事長程天縱表示，少子化帶來各種垂直產業應用需求，其實企業主不應只關注ROI投資報酬率是否一年半內可以回本，這只是最底線，應該要關注的是生意模式將因機器人跟AI結合而改變，甚至留意新科技問世將使某些企業被淘汰。

所羅門自動化展展示宇樹科技的人型機器人語音控制拿物能力，現場也發表與輝達NVIDIA cuMotion（CUDA加速的運動路徑規劃函式庫）與視覺語言模型(VLM)合作開發成果，業者指出，基本上中國大陸人型機器人跟機器狗都是提供硬體，但開放平台可讓客戶自己編程或放置AI算力與模型，在AI大腦加持下就能靈活移動、雙臂協作與自主決策。

業者指出，軟體在智慧工廠與機器人設備重要性至關重要，比方AGV自動搬運車上加裝協作手臂在半導體廠工作搬運晶圓，當AGV抵達目的地時，手臂會將晶圓夾取出放置機台上，但為力求擺放精度要高，必須透過機器視覺去看以校正手臂拿取位置，這些都是軟體控制關鍵，陸企多半走開放架構，但美系人型機器人新創則多半封閉架構，不會讓台廠做軟體修改。

關鍵零件面臨中國傾銷競爭？新漢、東元靠2招化解

在人型機器人關鍵零件方面，新漢專供控制器模組套件，董事長林茂昌指出，中國的「紅色供應鏈」在ICT產品領域日益壯大，不斷「沒收」台灣的產業，所幸這次美國關稅戰下，目前公布台灣稅率約在20%以下，中國可能高於30%以上，這讓台廠在美國市場相對（中國大陸企業）有高競爭力，但美國以外市場，台灣會面臨中國大陸的傾銷競爭，尤其是台灣沒有加入RCEP組織。

其次攝影機、無人機、AI機器人甚至人形機器人等敏感性資訊產品，因容易被入侵或資料「送中」，未來「民主聯盟」或「價值同盟」的供應鏈韌性與安全方面，會使台灣相較於中國具有顯著優勢，台灣跟日韓競爭關係則不大，甚至部分還是新漢客戶。

台灣馬達大廠東元也在自動化展上發表多款人型機器人關節，東元總經理高飛鳶表示，跟中國大陸人型機器人供應商相比，台廠最大差異在於資安（Security），未來東元會積極自製硬體和軟體，掌握自主性，定位上更專注於 高扭力輸出的關節模組，特別是140牛頓米（Newton-meters）以上，目標是大型、高單價且設計難度較高的應用，比方農用無人機，避開跟中低階產品價格競爭。