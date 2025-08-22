輝達黃仁勳訪台拜訪台積電 分析師曝不為人知「2個真實目的」

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳快閃台。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳快閃台。記者余承翰／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳22日抵達台北松山機場，快閃訪台行程引發關注，黃仁勳透露，主要是為了拜訪台積電，且在晚上就將會離開；分析師認為，黃仁勳這次來台與台積電討論全球布局的產能分配，其實有不為人知的2個真實目的，其一是對輝達來說「使關稅極小化」、其二是對台積電的「移轉訂價極大化」。

台股22日開高，再度叩關24,000點，不過在買盤觀望望下，指數翻黑，早盤則是傳來輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳突然來台的消息，且在受訪時表示，主要是為了拜訪台積電，預計晚上就會離開。

黃仁勳透露，輝達將推出下一代更先進的Rubin平台，包括CPU、GPU、NVLINK交換器晶片、網通晶片與交換器晶片、矽光子交換器晶片等6種產品設計定案，並且下單給台積電，所以來台感謝台積電相關人員的辛苦。

台積電近日面臨美國川普政府可能以補助換股權的消息影響，股價一度急挫，不過，不過，華爾街日報引述一位美國政府官員報導表示，川普政府並沒有計畫入股正擴大在美投資的台積電和美光，但那些沒有增加投資承諾的公司可能需要向政府提供股權以交換補貼。

台積電22日以1,155元開高，但買盤並未跟進，股價翻黑，一度下滑至1,140元，即使傳來黃仁勳特地來台拜訪的消息，股價仍是落在平盤之下，呈現小跌；證券分析師張陳浩表示，近期台積電的籌碼相對凌亂，對股價表現造成影響，且新台幣貶值也不利台股反攻，推估可能先在月線及5日線間整理。

張陳浩對黃仁勳快閃訪台積電一事認為，應不是單純的訂單討論，而是商討生產基地如何在全球布局下做最好安排，也就是要討論全球布局的產能分配；他分析其中有2個不為人知的真實目的，就是在川普對等關稅大刀下，如何讓輝達「關稅極小化」，但對台積電來說，則是要讓「移轉訂價極大化」，需要黃仁勳與魏哲家面對面討論， 讓雙方都能有最高的利益。

