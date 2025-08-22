聽新聞
黃仁勳談北士科有「新進度」？市府人士：還在協商階段
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今第三度來台，此行來台目眾說紛紜，其中包括為了輝達北士科新總部地上權合約。對此，北市府人士指出，新壽想按照契約，蓋好後再移轉給輝達，要這樣移轉？怎麼蓋？新壽和輝達還在協商。
輝達台灣總部預定落腳北士科，仍有若干問題待解，黃仁勳今天快閃訪台，於受訪時表示，仍在與政府單位溝通合作中，期望地方政府可以協助解決相關問題，讓輝達可以開始投入相關建設。
北市府今年7月北市府接獲新光人壽來文，表明希望將北投士林科技園區的T17、T18街廓地上權直接移轉給輝達，但市府迅速回函，強調直接移轉與跟契約「蓋好才能轉」的規定不符。
市府法務局長連堂凱指出，若讓新壽現在直接移轉地上權，不僅違反契約，更可能涉及圖利問題，因此回函中有要求新壽釐清移轉方式。
市府人士表示，還是希望回到合約，兩方可以談，原則上共同蓋好，取得使用執照，可以直接移轉，也符合契約，也是一個解決方式，所以雙方仍在針對這部分協商。至於黃仁勳今天是否談及此事？府方人士也說，雙方若要談，也不會是黃仁勳和新光人壽談，應該是底下的人談。
北市府日前也發函內政部能否核准「專案設定地上權」給輝達，內政部函文表示市府可自訂辦法後辦理。市府也朝與新壽合意解約談判，同步也訂定「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」，條文修正草案已經訂出並公告。
北市府指出，條例草案已經公告，預定29日由法務局召開審查會議，確定後送市政會議決議，拍板通過後報市議會備查。不過市府提合意解約後，新壽對「合意解約」都不同意，市府人士說，會進一步協商「機會不是沒有」看新壽會不會「回心轉意」。
