台積電再生能源使用比率 今年拚20%

台積電持續增加使用再生能源，據統計，2024年台積電再生能源使用比率占總用電量14.1%，今年目標達20%水準，2030年目標全公司生產營運據點60%用電量為再生能源。

台積電永續報告書出爐，台積電指出，2024年台灣廠區再生能源使用量增加至14.5億度，同時維持全球辦公室100%使用再生能源，亦100%抵銷海外據點因電力使用產生的二氧化碳排放量，已連續7年達成海外子公司零電力碳排放。

台積電表示，2024年持續推動再生能源多元化發展，啟動屋頂型太陽光電採購專案，積極購買建築物屋頂的光電系統，將小型的綠電資源聚集起來，並帶動社區投資建設太陽光電系統，促進綠色經濟。

據統計，截至2024年台積電已累計完成4.4GW的契約簽訂，每年約當減少523萬公噸碳排放量，台積電預計2025年開始使用來自離岸風電的電力，為台灣離岸風電轉供給私人企業的首例。

台積電外購再生能源的同時，亦建置太陽光電發電系統產生零碳再生能源供自廠使用，2024年啟動為期3年的既有廠區再生能源設置最大化專案，於既有廠區的辦公棟屋頂、停車塔、地面停車場等區域設置太陽光電系統，預計可增設超過2600峰瓩的發電量。

台積電指出，太陽板裝置容量達1萬5912峰瓩，全公司再生能源總發電量約727萬度，減碳3591公噸。此外，為提升汰役的太陽光電模組回收價值，晶圓18廠第4期辦公棟屋頂及第8期廠區汽機車停車棚首次採用工研院開發的新型易拆解循環太陽光電模組，可完整提取高純度的銀、矽晶片與玻璃板，增加資源回收效益並友善環境。

台積電亦擴大共好範疇，台積電慈善基金會引介台積電廠務組織、協力廠商，與政府單位及大專院校合作無償協助社福機構及偏鄉學校架設太陽能發電系統，並將發電躉售所得全數回饋機構與學校。2024年新增8案場， 裝置容量約811峰瓩、發電量約92.5萬度，回饋金約新台幣399萬9000元。

台積電全方位推動綠色製造，除既有的節能減碳中心、零廢中心、水資源中心外，2024年新增永續科技研發中心及環境檢測中心，專注於促進永續發展的新興科技研發及應用，並強化防制技術與品質檢測能力，以期加速淨零轉型進程。

台積電統計，2024年能源總消耗量為274.56億度，外購電力約占93%、天然氣6.9%、柴油0.1%。台積電持續投入資源提升能源使用效率，2024年共實施8大類1177項電力節能措施，累計節能率達15%，新增年節能量8.1億度電，約當減少近40萬公噸二氧化碳排放，節省電費30.4億元。

新世代機台節能行動專案，台積電指出，自2018年啟動以來，截至2024年已累計236項節能方案驗證應用於逾百種先進製程機台，結合跨廠區導入節能措施，共節省10億度用電量。

台積電表示，除台灣廠區外，2024年台積電（中國）、 台積電（南京）、TSMC Washington、JASM等海外廠區亦執行節能相關專案，總計節電3500萬度，TSMC Arizona預計2025年加入節能行列，進一步擴大綠色效益。