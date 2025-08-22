快訊

內閣人事調整！張惇涵轉任政院秘書長 龔明鑫可望接任經長

葉丙成涉洩性平案學生個資 教部性平會認定未違法

槍手逃橋頭燒毀BMW！高雄槍擊命案 警研判計畫性預謀犯案

聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科家庭日8月底大巨蛋登場 當天球賽安打及全壘打轉換公益捐贈

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科家庭日繼去年在六福村主題樂園包場同樂後，今年將於8月31日前進大巨蛋。圖為去年聯發科家庭日活動。圖／聯發科提供
聯發科家庭日繼去年在六福村主題樂園包場同樂後，今年將於8月31日前進大巨蛋。圖為去年聯發科家庭日活動。圖／聯發科提供

聯發科家庭日繼去年在六福村主題樂園包場同樂後，今年將於8月31日前進大巨蛋。當天以「聯發精神 全力出擊」為主題，由董事長蔡明介與超過25000名的同仁及眷屬共同前進大巨蛋，觀賞中華職棒賽事經典的「龍象大戰」；搭配特別安排的賽後演唱會，由動力火車、蔡健雅、盧廣仲等金曲歌手同場開唱。此外，聯發科技也會將當天所打出安打及全壘打轉換為公益捐贈金額，延續長期對永續及環境的支持。

蔡明介表示，聯發科致力於產品創新、技術突破，讓全球數十億人受惠於科技帶來的便利與進步。公司的成長來自全體員工的努力付出，也將持續優化各項福利，關懷員工個人及家庭生活。今年度的家庭日，是大巨蛋落成後單次最大規模的企業參與棒球賽事，期盼讓員工及親友們共同留下美好回憶，也希望透過活動實踐企業社會責任，為社會帶來正面影響。

聯發科2025年大巨蛋家庭日，將由蔡明介親自帶隊，攜手副董事長暨執行長蔡力行，並由總經理暨營運長陳冠州登板開球，期望藉由棒球彰顯團隊精神，凝聚同仁向心力。家庭日現場也設計一系列適合大小朋友的專屬應援活動，並升級賽後演唱會陣容，邀請知名金曲歌手現場演唱。聯發科技更不忘延續企業社會責任，配合公司28周年慶規劃此次家庭日公益捐贈計畫；當天每打出一支安打即捐贈1萬元，每打出一支全壘打更加碼捐贈28萬元，款項將捐贈予財團法人慈心有機農業發展基金會，此筆基金也將用於後續志工植樹活動，實踐環境永續。

聯發科 大巨蛋 董事長

延伸閱讀

中職／雄鷹大巨蛋設大王席 邀王柏融鐵粉「北海道阿嬤」來台應援

U15亞洲盃／中華隊大勝菲律賓！下一場對日本要贏 才有爭冠機會

MLB／高爾夫式全壘打！水手J-Rod超低擊球點開轟隊史第一人

聯發科 強化車用布局

相關新聞

美政府入股台積？黃仁勳四兩撥千斤：台積是史上最好的公司

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日快閃來台，在台將只待數小時，上午他抵達台北松山機場，被問到美國政府是否入股台積電一事...

北藝大校花陳情網路帳號被關20多次 綠委要數發部扛責任

近期Meta旗下社群平台，包括Facebook、Instagram都爆出大量停權災情，許多長期使用者皆無預警遭停權。民進...

TESDA執行長陳紀綱赴日演講 促進台日IC設計與驗證領域策略合作

全球IC設計驗證技術領域的年度盛會DVCon Japan 2025日前隆重舉行，台灣新創企業─台灣電子系統設計自動化股份...

輝達黃仁勳快閃訪台 今晚就會走！傳都是為了「他」

輝達執行長黃仁勳突然於22日一早訪台，他在機場外受訪時指出，此行主要為拜訪台積電（2330）而來。

台積電再生能源使用比率 今年拚20%

台積電持續增加使用再生能源，據統計，2024年台積電再生能源使用比率占總用電量14.1%，今年目標達20%水準，2030...

聯發科家庭日8月底大巨蛋登場 當天球賽安打及全壘打轉換公益捐贈

聯發科家庭日繼去年在六福村主題樂園包場同樂後，今年將於8月31日前進大巨蛋。當天以「聯發精神 全力出擊」為主題，由董事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。