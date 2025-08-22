聽新聞
0:00 / 0:00
聯發科家庭日8月底大巨蛋登場 當天球賽安打及全壘打轉換公益捐贈
聯發科家庭日繼去年在六福村主題樂園包場同樂後，今年將於8月31日前進大巨蛋。當天以「聯發精神 全力出擊」為主題，由董事長蔡明介與超過25000名的同仁及眷屬共同前進大巨蛋，觀賞中華職棒賽事經典的「龍象大戰」；搭配特別安排的賽後演唱會，由動力火車、蔡健雅、盧廣仲等金曲歌手同場開唱。此外，聯發科技也會將當天所打出安打及全壘打轉換為公益捐贈金額，延續長期對永續及環境的支持。
蔡明介表示，聯發科致力於產品創新、技術突破，讓全球數十億人受惠於科技帶來的便利與進步。公司的成長來自全體員工的努力付出，也將持續優化各項福利，關懷員工個人及家庭生活。今年度的家庭日，是大巨蛋落成後單次最大規模的企業參與棒球賽事，期盼讓員工及親友們共同留下美好回憶，也希望透過活動實踐企業社會責任，為社會帶來正面影響。
聯發科2025年大巨蛋家庭日，將由蔡明介親自帶隊，攜手副董事長暨執行長蔡力行，並由總經理暨營運長陳冠州登板開球，期望藉由棒球彰顯團隊精神，凝聚同仁向心力。家庭日現場也設計一系列適合大小朋友的專屬應援活動，並升級賽後演唱會陣容，邀請知名金曲歌手現場演唱。聯發科技更不忘延續企業社會責任，配合公司28周年慶規劃此次家庭日公益捐贈計畫；當天每打出一支安打即捐贈1萬元，每打出一支全壘打更加碼捐贈28萬元，款項將捐贈予財團法人慈心有機農業發展基金會，此筆基金也將用於後續志工植樹活動，實踐環境永續。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言