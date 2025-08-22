黃仁勳為6晶片訪台積電 回應美國政府入股傳言：買股票的人非常聰明

快訊

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導

輝達執行長黃仁勳22日為2026年下半將推出的次世代AI伺服器加速晶片Rubin晶片量產拜訪台積電（2330），外資預估該晶片將於10月在台積電晶圓廠試產，隨後做微調且工程樣品（ES）第4季完成，2026年初晶片與系統設計定案，黃仁勳透露將有6顆Rubin系列晶片全新系列。

黃仁勳快閃訪台，他稍早接受訪問提到此次訪台目的是跟台積電談新世代架構「Rubin」六款晶片的流片，包括 CPU、GPU、可擴展MV Link交換晶片、網路晶片、網路交換器及矽光子處理器，支援HBM4記憶體，採用台積電3奈米製程，他強調：「這是NVIDIA歷史上首次，所有晶片都是全新且具革命性的。」

Vera Rubin將是下世代AI超級晶片，包含CPU及GPU，效能比今年Blackwell更強大，外資預估2026年第2季將量產，第3季伺服器機櫃開始放量出貨。

而H20雖於7月被美國政府許可銷售中國大陸，隨後歷經15%稅率協商交給美國政府等風波，8月卻被中國商務部點名有資安後門疑慮，導致中國大量企業拋售擱置H20晶片不用，對此黃仁勳22日回應，「H20沒有任何安全後門，從來沒有也不會有。」他並感謝美國政府批准出口許可，認為中國市場需求強勁，能出貨對美中雙方都有益。

他強調AI技術堆疊對美國的重要性，認為AI將提升各行各業的生產力，並催生前所未有的應用。他指出新的AI產業需要「AI 工廠」，台灣將在其中扮演重要角色。他透露，去年已宣布與鴻海（2317）合作建立台灣首座AI工廠，未來還會有更多。

對美國傾向將半導體補助款改為換股，意味美國政府將取得台積電股票，對此黃仁勳幽默地回應：台積電是人類歷史上最偉大的公司之一，任何想買台積電股票的人，都是非常聰明的人。

他強調台灣在全球電子製造與AI供應鏈中的核心地位，並點名鴻海、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）等都將受惠於AI與機器人革命，他也證實10月將首度在華府舉辦GTC大會。

