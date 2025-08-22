群創布局 FOPLP 並開始出貨 外資猛追連續10天買超

群創（3481）跨足半導體先進封裝扇出型面板級封裝（FOPLP），已在今年第2季通過客戶認證，並開始出貨， 另外，年底前可望完成子公司CarUX收購Pioneer的合併案， 進一步挹注業績，統計外資已連續10個交易日買超群創達17萬1,537張； 群創22日雖出現開高走低，但仍站在各均線之上。

外資21日賣超100.78億元， 但卻對群創青睞有加，單日買超40,940張， 居買超個股冠軍， 已連續10個交易買超，合計買超17萬1,537張；若是拉長時間來看， 近20個交易日中， 外資僅3個交易日賣超群創，合計則是買超18萬6,451張。

群創布局半導體先進封裝扇出型面板級封裝（FOPLP），已在第2季通過客戶認證且開始出貨，初期每月出貨量約數百萬顆，可挹注營收上億元，未來隨著客戶需求放量，年底前希望能提升至每月千萬顆的出貨規模。

群創跨足半導體先進封裝開花結果之外， 子公司CarUX將以股權價值約合新台幣337億元收購日商Pioneer 100%股權，CarUX預估今年底有機會完成收購程序；收購完成後將進一步推升車用業績。

群創股價從7月22日的11元反彈向上，21日收在13.4元， 站上各均線，22日以13.55元開出，上漲0.15元，一度拉升至13.7元，不過， 盤中翻黑。