Meta無預警停權受害上千人 綠委偕網紅籲數發部負責

近期 Meta 旗下社群平台，包括 Facebook、Instagram 都爆出大量停權災情，許多長期使用者無預警遭停權。立法委員林俊憲、郭國文、鍾佳濱、賴瑞隆上午與在 Meta 累積超過百萬粉絲的網紅謝立琪一同舉行記者會，要求數發部擔起主管機關的責任解決問題。立法委員與在 Meta 累積超過百萬粉絲的網紅謝立琪（圖）一同舉行記者會，希望數發部擔起主管機關的責任。記者曾吉松／攝影