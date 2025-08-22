雙北盃FRC機器人季後賽開打 8縣市31隊伍爭冠

快訊

中央社／ 台北22日電

雙北盃FRC機器人季後賽今天登場，集結來自8縣市的31支隊伍同場競技，台北市副市長張溫德表示，每位參賽者都是夢想工程師，期盼學生從中得到面對未來挑戰的養分與勇氣。

第2屆雙北盃FRC（FIRST Robotics Competition）高中機器人季後賽今天進行啟動儀式。張溫德致詞表示，這場賽事需要投入專業、創意及熱情，無論是負責寫程式還是組裝螺絲，每個隊伍成員都盡力把「如果」變成「結果」，是不可取代的夢想工程師。

張溫德說，輸贏不是這場賽事最重要的目的，而是經由在過程中熱血投入，得到團隊合作、解決問題的能力，及面對未來世界變化所需要的養分與勇氣。

新北市政府副秘書長龔雅雯表示，FRC考驗的不是機械設計或運算邏輯單一學科，而是如何實踐跨領域整合，所以在賽事過程中就是最好的學習，感謝雙北市各校協力合作，並感謝民間企業支持，市府將持續努力，提供讓學生閃耀的舞台。

台北市教育局表示，此次賽事集結來自全台8縣市共31支隊伍同場競技，展現青春與智慧的激盪，期盼藉此讓國內學子體驗到世界級賽事氣氛，同時培養學生在科學、技術、工程和數學等跨領域學科能力。

夢想

