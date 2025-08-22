快訊

台灣烤番薯！ 未來1周高溫「非常驚人」 氣象署示警內湖今恐飆38度

謝震廷驚傳失聯！與憂鬱症纏鬥10年 友人發文急尋「很多人在找他」

位於南美洲最南端與南極洲之間！德雷克海峽發生規模7.5強震

聽新聞
0:00 / 0:00

美政府入股台積？黃仁勳四兩撥千斤：台積是史上最好的公司

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
輝達執行長黃仁勳（中）上午搭乘專機快閃來台，他在受訪時表示，此行目的是來拜會台積電。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳（中）上午搭乘專機快閃來台，他在受訪時表示，此行目的是來拜會台積電。記者余承翰／攝影

輝達執行長黃仁勳今日上午快閃來台數小時只為見「台積」，雖看似是為生意而來，但台積電一定會抓住這個機會向最受白宮歡迎的他請益。黃仁勳早上在被問及如何看待美國政府擬入股台積電，黃仁勳不提美國政府，卻以普羅大眾投資人的角度回答：「台積電是世界上最好的公司，誰想買台積電的股票，那是最聰明的！」

台積電今日股價仍籠罩在美國白宮拋出研擬以補助款入股台積電、三星和美光等公司的變數陰影下，股價在小跌和平盤附近狹幅震盪，黃仁勳來台是否為探查台積電的看法不得而知，但台積電的經營團隊勢必會趁此機會，與黃仁勳交換最近美國總統川普針對此事的思維及目的，畢竟美方對台積提供66億美元的補助也是為數不小的金額，更何況若英特爾急需金援，接受機率高，台積電即使有本錢不要補助，還是免不了後續的壓力。

雖然黃仁勳說輝達從CPU、GPU、NVlink交換器、新的網路晶片、新的網路交換機，以及矽光子處理器等六種晶片全由台積電代工生產，「所以特別來感謝他們所有的營運人員為我辛勤工作！」。但專程為感謝台積電而來台，似乎不太合理。

黃仁勳提到的重點是今晚會與台積電高層用餐。一般預料，台積電經營團隊將私下向黃仁勳請益如何化解川普頻頻出招的壓力及擬妥對策，在地緣變局下，這將是最重要的課題。

美國 台積電 黃仁勳

延伸閱讀

國民兵進駐華府 川普視察軍警指揮中心

黃仁勳回來了！傳輝達台灣北士科新總部9月簽約 士林三寶漲聲響起

黃仁勳來了！專機預計今早抵台

比黑手黨老大還不如？川普勒索「買路財」作風如流動土匪

相關新聞

輝達黃仁勳快閃訪台 今晚就會走！傳都是為了「他」

輝達執行長黃仁勳突然於22日一早訪台，他在機場外受訪時指出，此行主要為拜訪台積電（2330）而來。

北藝大校花陳情網路帳號被關20多次 綠委要數發部扛責任

近期Meta旗下社群平台，包括Facebook、Instagram都爆出大量停權災情，許多長期使用者皆無預警遭停權。民進...

「買台積電是非常好的投資」 黃仁勳快閃來台只為一個原因

輝達執行長黃仁勳上午松山機場受訪表示，他認為台積電（ TSMC ）是人類歷史上最偉大的公司之一。任何想要購買 TSMC ...

TESDA執行長陳紀綱赴日演講 促進台日IC設計與驗證領域策略合作

全球IC設計驗證技術領域的年度盛會DVCon Japan 2025日前隆重舉行，台灣新創企業─台灣電子系統設計自動化股份...

Google雙AI手機 台積助攻 高喊「改變遊戲規則時間到了」

Google美國時間20日推出旗下最功能強大的新款Pixel 10系列智慧手機，搭載台積電3奈米打造的Tensor G5...

美政府入股台積？黃仁勳四兩撥千斤：台積是史上最好的公司

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日快閃來台，在台將只待數小時，上午他抵達台北松山機場，被問到美國政府是否入股台積電一事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。