聽新聞
0:00 / 0:00
美政府入股台積？黃仁勳四兩撥千斤：台積是史上最好的公司
輝達執行長黃仁勳今日上午快閃來台數小時只為見「台積」，雖看似是為生意而來，但台積電一定會抓住這個機會向最受白宮歡迎的他請益。黃仁勳早上在被問及如何看待美國政府擬入股台積電，黃仁勳不提美國政府，卻以普羅大眾投資人的角度回答：「台積電是世界上最好的公司，誰想買台積電的股票，那是最聰明的！」
台積電今日股價仍籠罩在美國白宮拋出研擬以補助款入股台積電、三星和美光等公司的變數陰影下，股價在小跌和平盤附近狹幅震盪，黃仁勳來台是否為探查台積電的看法不得而知，但台積電的經營團隊勢必會趁此機會，與黃仁勳交換最近美國總統川普針對此事的思維及目的，畢竟美方對台積提供66億美元的補助也是為數不小的金額，更何況若英特爾急需金援，接受機率高，台積電即使有本錢不要補助，還是免不了後續的壓力。
雖然黃仁勳說輝達從CPU、GPU、NVlink交換器、新的網路晶片、新的網路交換機，以及矽光子處理器等六種晶片全由台積電代工生產，「所以特別來感謝他們所有的營運人員為我辛勤工作！」。但專程為感謝台積電而來台，似乎不太合理。
黃仁勳提到的重點是今晚會與台積電高層用餐。一般預料，台積電經營團隊將私下向黃仁勳請益如何化解川普頻頻出招的壓力及擬妥對策，在地緣變局下，這將是最重要的課題。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言