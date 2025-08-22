美政府入股台積？黃仁勳四兩撥千斤：台積是史上最好的公司

輝達執行長黃仁勳今日上午快閃來台數小時只為見「台積」，雖看似是為生意而來，但台積電一定會抓住這個機會向最受白宮歡迎的他請益。黃仁勳早上在被問及如何看待美國政府擬入股台積電，黃仁勳不提美國政府，卻以普羅大眾投資人的角度回答：「台積電是世界上最好的公司，誰想買台積電的股票，那是最聰明的！」

台積電今日股價仍籠罩在美國白宮拋出研擬以補助款入股台積電、三星和美光等公司的變數陰影下，股價在小跌和平盤附近狹幅震盪，黃仁勳來台是否為探查台積電的看法不得而知，但台積電的經營團隊勢必會趁此機會，與黃仁勳交換最近美國總統川普針對此事的思維及目的，畢竟美方對台積提供66億美元的補助也是為數不小的金額，更何況若英特爾急需金援，接受機率高，台積電即使有本錢不要補助，還是免不了後續的壓力。

雖然黃仁勳說輝達從CPU、GPU、NVlink交換器、新的網路晶片、新的網路交換機，以及矽光子處理器等六種晶片全由台積電代工生產，「所以特別來感謝他們所有的營運人員為我辛勤工作！」。但專程為感謝台積電而來台，似乎不太合理。

黃仁勳提到的重點是今晚會與台積電高層用餐。一般預料，台積電經營團隊將私下向黃仁勳請益如何化解川普頻頻出招的壓力及擬妥對策，在地緣變局下，這將是最重要的課題。