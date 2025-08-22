北藝大校花陳情網路帳號被關20多次 綠委要數發部扛責任

近期Meta旗下社群平台，包括Facebook、Instagram都爆出大量停權災情，許多長期使用者皆無預警遭停權。民進黨立委林俊憲、郭國文、鍾佳濱、賴瑞隆今天與在Meta累積超過百萬粉絲的網紅謝立琪一同舉行記者會，要求數發部擔起主管機關的責任，面對「Meta大逃殺」問題。

郭國文表示，Meta平台有許多使用者都是超過10年的老客戶，平台儲存許多個人的數位資產，如今卻因不明原因且無預警被停權，對使用者不只是權益受損，更是喪失累積超過10年的數位資產。

謝立琪經營Facebook、Instagram超過10年，她表示，作為一名網路內容創作者，Meta平台就是他主要的工作與收入來源，從今年5月底以來，他的帳號已多次遭到封鎖，如今已滅帳超過20次，且所有平台都被停用，導致他生計受到嚴重影響，更因多次申訴沒有下文而感到無助。

謝立琪指出，願意配合Meta的社群規範，但系統都僅以「違反誠信原則」作為理由，讓人不解是哪裡違規，尤其假冒自己的帳號至今仍活躍於平台上，本人真實帳號卻被停權，令人質疑Meta的誤判以及不合理的停權標準。謝立琪強調，他不是唯一受害者，目前Line停權自救群組已經有近4000人都不理解自己為什麼被停權。

林俊憲表示，由於Meta僅以模糊理由告知使用者違規而被停權，引起許多「誤殺」的民怨，因此要求數發部督導Meta，具體告知使用者是什麼樣的行為，違反哪一條社群守則，才能減少使用者誤會。

賴瑞隆說，許多立委都接到不少受害者陳情，都求助無門，且向Meta申訴好幾週也無消無息，他認為數發部應監督Meta做好客服，並提供申訴管道，讓民眾有自救的空間。鍾佳濱表示，目前在網際網路平台使用者權益尚未法制化的狀況下，先由主管機關數發部制定「定型化指引」，來盡快保障使用者的權益。

郭國文表示，目前數發部可以對此事件施力的手段有限，就是因為缺少了法源依據來保障使用者，比如說歐盟的「數位服務法」針對平台的透明度與使用者救濟做規範，確保使用者明確知道自己被刪文的理由。