輝達總部建設 黃仁勳：希望地方政府協助解決問題
輝達台灣總部預定落腳北士科，不過還有若干問題待解，黃仁勳22日快閃訪台，於受訪時表示，仍在與政府單位溝通合作中，期望地方政府可以協助解決相關問題，讓輝達可以開始投入相關建設。
黃仁勳指出，輝達在台灣有很多員工，並持續成長中，且有很多供應鏈夥伴相互配合。輝達在台灣擁有晶片與系統供應鏈，大家都為其努力工作，因此公司也有很多工程師團隊與其合作，希望政府單位能解決所遇到的問題，使其開始建設輝達星群（NVIDIA constellation）。
另外，對於近期傳出台積電因為獲得美國政府補助，是否可能被要求要有一部份由美國政府入股一事，黃仁勳則認為，台積電是人類歷史上最偉大的公司之一，也是很好的投資標的，任何想買台積電股票的都是聰明人。
黃仁勳並透露，今晚將與台積電高層餐敘，以感謝其合作與協助。
