「買台積電是非常好的投資」 黃仁勳快閃來台只為一個原因

輝達執行長黃仁勳上午松山機場受訪表示，他認為台積電（ TSMC ）是人類歷史上最偉大的公司之一。任何想要購買 TSMC 股票的人，都是非常聰明的人，「買TSMC股票是一項非常好的投資，對吧？」

黃仁勳說，他們仍在與政府合作。希望地方政府能解決所有必要的問題，讓他們可以開始建設。輝達在台灣有很多很多員工，而且還會在這裡持續擴張，因為輝達的供應鏈在這裡非常活躍。

黃仁勳說，他們與台灣的晶片公司、系統供應商與製造商密切合作，每個人都非常努力。因此需要大量工程師與他們一起協作。他希望政府能解決他們面臨的問題，讓輝達能夠開始在台灣建造 NVIDIA 的 Constellation。「我非常期待這件事。」

美國總統川普說 NVIDIA要為中國的收入支付 15% 來補償，黃表示，他很感激川普政府批准了他們對中國客戶的出口許可。中國的客戶也在擴展他們的 AI 服務，因此他相信需求是非常大的，能夠把 H20 晶片出口到中國，輝達非常感激這些許可的批准。將 H20 晶片出口到中國並不構成國安問題。這對美國利，也對中國市場有利。

黃說，這將成為全球新基礎建設的一部分。對台灣來說，這是絕佳的機會。

黃仁勳說，他這次只會待幾個小時，今晚吃完晚餐就離開，幾乎不睡覺，像超人一樣（笑）。其實也不難啦，大部分時間只是在機場坐著。

黃表示，機器人的創新真的很令人興奮。如你所知，台灣是全球電子製造生態系的核心地帶。

台灣有很多偉大的公司在為全世界製造電子產品：鴻海（Foxconn）、廣達（Quanta）、緯創（Wistron）、緯穎（WeWin）等等，當然還有 TSMC、Spel、Amkor，太多太多了，真的很了不起。

被問到今天只待幾個小時，有沒有跟台積電討論要像晶片短缺之類的議題，黃說，TSMC 是如此優秀，即使你不感謝他們，他們也會把工作做到最好。但感謝他們一下，總是好的。這就是我來的原因，沒別的了。

黃仁勳今年初參加了輝達台灣分公司尾牙，之後又出席了全球矚目的COMPUTEX展，這已是8個月來第3次來台訪問。