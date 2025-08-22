快訊

黃仁勳快閃來台數小時 將針對下世代 Rubin晶片會見台積電

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳搭乘專機訪台。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳搭乘專機訪台。記者余承翰／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計今日上午9時20分左右抵達台北松山機場，是他今年第3度來台。黃仁勳上午短暫受訪時表示，他此次來台主要與台積電見面，在台灣待不到一天，下午即離開台灣，並不會宴請供應鏈，也不會見供應鏈。

輝達執行長黃仁勳今年第三度抵台，他表示今日將與台積電高層會面，為的是最新的VR世代晶片和即將推出的Spectrum-X Photonics 交換器等新品進行討論。對於中國熱烈討論的晶片後門回題，黃仁勳也鄭重澄清，輝達晶片沒有後門，並且會與政府保持良好溝通，他也提到台積電是最好的投資。

據了解，輝達最新世代晶片Vera Rubin已於晶圓代工段開始試產，黃仁勳也證實今日抵台是為拜會台積電。

對於黃仁勳再度旋風來台。消息人士也指出，現階段美中角力愈發激烈，而半導體關稅正紛擾各家業者，台積電也會趁此機會向最受白宮歡迎的黃仁勳密切討論此事。

此外，H20晶片雖恢復出口到中國，但中國也發布強制抵制行動，再傳停產消息，要以急單生產會增加額外成本，何況又有15%的營收必須上繳，生產效益已降低，預料這次也是他來台拜會台積電的關鍵。

另外，針對美國半導體關稅議題，是否曾給予川普政府建議，黃仁勳說，他沒有給出任何建議，只是向川普報告關於美國AI技術累積的重要性。

黃仁勳強調，現在是一場新工業革命的開端，包括AI開發者、模型與應用，都對美國相關技術堆疊至關重要，而且不管有沒有美國，AI都會在全球各地持續發展。當相關產業正在形成之際，現在重要的是應該讓美國的AI技術出口極大化。

黃仁勳在台灣估計只停留九個小時，只見台積電相關人士，不會與其他供應鏈見面並宴請供應鏈。

晶片 台積電 黃仁勳

