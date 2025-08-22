聽新聞
輝達黃仁勳快閃訪台 今晚就會走！傳都是為了「他」
輝達執行長黃仁勳突然於22日一早訪台，他在機場外受訪時指出，此行主要為拜訪台積電（2330）而來。
黃仁勳提到，輝達即將推出下一代更先進的Rubin平台，而該公司也有6種產品設計定案並下單於台積電，包括CPU、GPU、NVLINK交換器晶片、網通晶片與交換器晶片，以及矽光子交換器晶片等。所以他來感謝台積電的相關人員辛苦為其生產。
至於被問及銷陸降規版H20的議題，黃仁勳表示，他很感謝川普政府願意許可該公司的H20晶片銷陸，而中國政府詢問了一些關於晶片是否有安全性疑慮後門的事情，輝達也明白回應從來沒有這樣的後門存在，期盼這樣的答案會使其放心，並正持續與其溝通，希望這問題可以獲得解決。
另外，針對美國半導體關稅議題，是否曾給予川普政府建議，黃仁勳則說，他沒有給出任何建議，只是向川普報告關於美國AI技術累積的重要性。現在是一場新工業革命的開端，包括AI開發者、模型與應用，都對美國相關技術堆疊至關重要，而且不管有沒有美國，AI都會在全球各地持續發展。當相關產業正在形成之際，現在重要的是應該讓美國的AI技術出口極大化。
