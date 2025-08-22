快訊

巧合？核3公投前夕來台 黃仁勳：核能也是很棒的選項

聯合報／ 記者林澔一林新輝/台北即時報導
輝達執行長黃仁勳今早抵台，他受訪表示希望各種能源形式都被探索。目前已有極佳的低碳技術、太陽能與風能等永續能源技術，而核能也是一個很棒的選項。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳今早抵台，他受訪表示希望各種能源形式都被探索。目前已有極佳的低碳技術、太陽能與風能等永續能源技術，而核能也是一個很棒的選項。記者余承翰／攝影

核三公投前 夕，輝達執行長黃仁勳今早抵台受訪表示，他真的希望各種能源形式都被探索。目前已有極佳的低碳技術、太陽能與風能等永續能源技術，而核能也是一個很棒的選項。

黃仁勳說，台灣、核能、能源禁令這些問題正處於新工業革命的開端，如大家所知，AI 將無所不在。每個社會、每家公司、每個個人都會使用 AI。它會提高每個產業的生產力，並創造出前所未有的新應用。這個新產業需要工廠，像 AI 工廠一樣的設施。

黃說，這將成為全球新基礎建設的一部分。對台灣來說，這是絕佳的機會。

他表示，上次在 Computex，宣布輝達將與鴻海（Foxconn）合作建造台灣第一座 AI 工廠，但這絕對不會是最後一座。而這些 AI 工廠將需要能源。沒有能源，就沒有工業成長；沒有能源，就沒有活力。人類需要能源，產業需要能源，汽車需要能源，需要能源來推動世界運轉。這是台灣的新機會。

搭編號VJT750的私人飛機已從輝達總部所在地聖荷西起飛，今早再度抵臺，降落松山機場。

輝達執行長黃仁勳（中）上午搭乘專機快閃來台，他在受訪時表示，此行目的是來拜會台積電，主要是為了將進入試產的新一代GPU架構Rubin晶片，進一步討論生產計畫，預計今晚就會離開。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳（中）上午搭乘專機快閃來台，他在受訪時表示，此行目的是來拜會台積電，主要是為了將進入試產的新一代GPU架構Rubin晶片，進一步討論生產計畫，預計今晚就會離開。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳（中）上午搭乘專機快閃來台，他在受訪時表示，此行目的是來拜會台積電，主要是為了將進入試產的新一代GPU架構Rubin晶片，進一步討論生產計畫，預計今晚就會離開。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳（中）上午搭乘專機快閃來台，他在受訪時表示，此行目的是來拜會台積電，主要是為了將進入試產的新一代GPU架構Rubin晶片，進一步討論生產計畫，預計今晚就會離開。記者余承翰／攝影

