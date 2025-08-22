快訊

TESDA執行長陳紀綱赴日演講 促進台日IC設計與驗證領域策略合作

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
TESDA執行長陳紀綱於DVCon Japan發表專題演講，促進台日IC設計與驗證領域策略合作。圖／TESDA提供
TESDA執行長陳紀綱於DVCon Japan發表專題演講，促進台日IC設計與驗證領域策略合作。圖／TESDA提供

全球IC設計驗證技術領域的年度盛會DVCon Japan 2025日前隆重舉行，台灣新創企業─台灣電子系統設計自動化股份有限公司（以下稱TESDA）執行長陳紀綱以DVCon Taiwan大會主席身分，赴日發表專題演講，主題為「建立策略聯盟：台日在IC設計與驗證領域的合作」。這是台日首次透過DVCon官方形式，在IC設計與驗證產業展開正式交流與合作，凸顯雙方深化技術交流與產業合作的戰略意義。

DVCon由國際標準組織Accellera Systems Initiative主辦，是全球IC設計與驗證領域規模最大的專業研討會，專注於電子設計自動化（EDA）、IC設計與驗證等最新技術發展。Accellera所制定的標準涵蓋目前主流IC設計與驗證流程，為全球半導體產業廣泛採用，具高度權威性與影響力。

陳紀綱在演講中指出，台灣與日本長年在半導體製造領域展開深度合作，如今將合作延伸至更上游的IC設計與驗證，是順理成章的發展。台灣擁有靈活且創新的IC設計產業生態系，聚集聯發科、瑞昱、聯詠、創意、智原、晶心、力旺、M31等具國際競爭力的企業；日本則以嚴謹的工程文化、世界一流的系統研發實力及深厚的設計方法學經驗享譽全球，雙方優勢高度互補。

他強調，雙方在EDA工具開發、IP技術交流、設計方法與驗證技術等方面深化合作，不僅有助於降低日益高昂的開發成本、減輕IC設計日趨複雜帶來的風險，還能顯著縮短產品設計周期，進而建立兼具韌性與創新力的跨國合作生態系，以因應在半導體設計領域的各項挑戰。透過DVCon Taiwan與DVCon Japan兩地平台的促成，雙方有望推動更多跨國合作專案，強化亞太地區在全球設計與驗證領域的影響力，為亞洲半導體產業注入全新動能。

繼DVCon Japan之後，DVCon Taiwan 2025也將於9月9日召開，除邀請全球頂尖IC設計與驗證專家學者進行專題演講與討論，並邀請DVCon Japan大會主席Genichi Tanaka與技術議程主席Takahide Yoshikawa來台，分享日本IC設計產業的技術發展方向，探討台日IC設計產業合作的更多可能性。

日本 IC設計 半導體

