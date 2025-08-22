台積電推動在地採購 2030年間接原物料比例目標68%

快訊

中央社／ 新竹22日電
台積電，資料照片。路透
台積電，資料照片。路透

晶圓代工廠台積電推動在地採購，台灣地區在地採購間接原物料比例於2024年達到65%，預計2030年目標達68%；在地採購零配件比例於2024年46%，估2030年目標達60%。

台積電永續報告書出爐，台積電表示，在各營運據點推動在地採購，採購內容包含設備、零組件、原物料、廠務、自動化、商品6個類別。

此外，台積電海外子公司台積電（中國）、台積電（南京）、TSMC Washington, LLC、TSMCArizona、JASM等設置獨立的採購組織，協助當地供應商提升技術與品質、降低成本及碳排放，同時設立各營運據點的在地化採購目標，提升全球在地化物料供應能力。

台積電指出，台灣地區在地採購間接原物料比例於2024年達到65%，略高於64.9%的目標，2025年目標達65.5%，2030年目標進一步達68%。在地採購零配件比例2024年達到46%，超越41%的目標，2030年目標達60%。

台積電海外子公司在地採購間接原物料比例2024年約33.1%，2025年目標35.6%，2030年目標達到52.5%。

台積電表示，致力落實負責任採購，並持續推動或維持在地採購比例。為達成目標，台積電持續支持在地供應商提升技術與品質、降低成本及碳排放量，藉以提高在地採購量，且建立高效率、具競爭優勢的半導體產業鏈。

以台積電在台灣建廠所使用的混凝土為例，主要供應商皆為台灣在地公司，亦大多使用台灣生產的水泥。

台積電 原物料

相關新聞

輝達黃仁勳快閃訪台 今晚就會走！傳都是為了「他」

輝達執行長黃仁勳突然於22日一早訪台，他在機場外受訪時指出，此行主要為拜訪台積電（2330）而來。

北藝大校花陳情網路帳號被關20多次 綠委要數發部扛責任

近期Meta旗下社群平台，包括Facebook、Instagram都爆出大量停權災情，許多長期使用者皆無預警遭停權。民進...

「買台積電是非常好的投資」 黃仁勳快閃來台只為一個原因

輝達執行長黃仁勳上午松山機場受訪表示，他認為台積電（ TSMC ）是人類歷史上最偉大的公司之一。任何想要購買 TSMC ...

TESDA執行長陳紀綱赴日演講 促進台日IC設計與驗證領域策略合作

全球IC設計驗證技術領域的年度盛會DVCon Japan 2025日前隆重舉行，台灣新創企業─台灣電子系統設計自動化股份...

Google雙AI手機 台積助攻 高喊「改變遊戲規則時間到了」

Google美國時間20日推出旗下最功能強大的新款Pixel 10系列智慧手機，搭載台積電3奈米打造的Tensor G5...

美政府入股台積？黃仁勳四兩撥千斤：台積是史上最好的公司

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日快閃來台，在台將只待數小時，上午他抵達台北松山機場，被問到美國政府是否入股台積電一事...

