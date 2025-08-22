台積電推動在地採購 2030年間接原物料比例目標68%
晶圓代工廠台積電推動在地採購，台灣地區在地採購間接原物料比例於2024年達到65%，預計2030年目標達68%；在地採購零配件比例於2024年46%，估2030年目標達60%。
台積電永續報告書出爐，台積電表示，在各營運據點推動在地採購，採購內容包含設備、零組件、原物料、廠務、自動化、商品6個類別。
此外，台積電海外子公司台積電（中國）、台積電（南京）、TSMC Washington, LLC、TSMCArizona、JASM等設置獨立的採購組織，協助當地供應商提升技術與品質、降低成本及碳排放，同時設立各營運據點的在地化採購目標，提升全球在地化物料供應能力。
台積電指出，台灣地區在地採購間接原物料比例於2024年達到65%，略高於64.9%的目標，2025年目標達65.5%，2030年目標進一步達68%。在地採購零配件比例2024年達到46%，超越41%的目標，2030年目標達60%。
台積電海外子公司在地採購間接原物料比例2024年約33.1%，2025年目標35.6%，2030年目標達到52.5%。
台積電表示，致力落實負責任採購，並持續推動或維持在地採購比例。為達成目標，台積電持續支持在地供應商提升技術與品質、降低成本及碳排放量，藉以提高在地採購量，且建立高效率、具競爭優勢的半導體產業鏈。
以台積電在台灣建廠所使用的混凝土為例，主要供應商皆為台灣在地公司，亦大多使用台灣生產的水泥。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言