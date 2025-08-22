台積電推動在地採購 2030年間接原物料比例目標68%

晶圓代工廠台積電推動在地採購，台灣地區在地採購間接原物料比例於2024年達到65%，預計2030年目標達68%；在地採購零配件比例於2024年46%，估2030年目標達60%。

台積電永續報告書出爐，台積電表示，在各營運據點推動在地採購，採購內容包含設備、零組件、原物料、廠務、自動化、商品6個類別。

此外，台積電海外子公司台積電（中國）、台積電（南京）、TSMC Washington, LLC、TSMCArizona、JASM等設置獨立的採購組織，協助當地供應商提升技術與品質、降低成本及碳排放，同時設立各營運據點的在地化採購目標，提升全球在地化物料供應能力。

台積電指出，台灣地區在地採購間接原物料比例於2024年達到65%，略高於64.9%的目標，2025年目標達65.5%，2030年目標進一步達68%。在地採購零配件比例2024年達到46%，超越41%的目標，2030年目標達60%。

台積電海外子公司在地採購間接原物料比例2024年約33.1%，2025年目標35.6%，2030年目標達到52.5%。

台積電表示，致力落實負責任採購，並持續推動或維持在地採購比例。為達成目標，台積電持續支持在地供應商提升技術與品質、降低成本及碳排放量，藉以提高在地採購量，且建立高效率、具競爭優勢的半導體產業鏈。

以台積電在台灣建廠所使用的混凝土為例，主要供應商皆為台灣在地公司，亦大多使用台灣生產的水泥。