收購芝浦有重大疑慮？國巨反駁美蓓亞三美說法

被動元件大廠國巨和日本美蓓亞三美，競爭公開收購芝浦電子白熱化。美蓓亞三美21日指出國巨收購案能否順利完成，存在重大疑慮。國巨今天反駁，無任何跡象顯示收購案有「重大疑慮」，呼籲美蓓亞三美停止不實陳述。

美蓓亞三美（Minebea Mitsumi）14日宣布，對芝浦電子（Shibaura Electronics）公開收購價格提高至每股6200日圓，與國巨收購價格一致。國巨21日宣布公開收購芝浦價格提高至每股6635日圓，雙方競爭態勢加溫。

美蓓亞三美21日發布對芝浦電子公開收購方針新聞稿指出，國巨未能取得日本外匯及外國貿易法（FEFTA）審查批准，等待時間持續延長，情況罕見，美蓓亞三美認為，國巨收購芝浦案能否完成，有重大疑慮。

對此，國巨今天上午發布新聞稿澄清反駁美蓓亞三美，其中對國巨收購芝浦電子涉及FEFTA審查程序，做出不實且容易誤導的說法。

國巨認為，美蓓亞三美的說法，完全是站在局外人的角度臆測，並非參與審查程序的人士所提出，也沒有任何事實根據。國巨對美蓓亞三美基於錯誤理解所發布的誤導性言論，感到非常遺憾。

關於FEFTA審查，國巨指出，目前剩下的問題，已經縮小到幾個具體項目，目前並無任何跡象顯示收購案有「重大疑慮」，因此無法理解美蓓亞三美此一說法的依據。

國巨表示，將在法令許可範圍內，主動且適時公開FEFTA審查進度，確保資訊透明。

國巨呼籲芝浦電子全體股東，勿受美蓓亞三美誤導性言論影響，並敦促美蓓亞三美停止發布不實陳述，以免混淆視聽。

國巨指出，將持續全力投入資源，以公平、公正方式推動此次收購案，致力將芝浦電子股東長期價值最大化。

外媒8月初報導引述日本財務省名單，芝浦電子已被正式歸類為攸關國家安全的核心企業，報導引述日本財務省表示，這份名單主要是根據企業對財務省諮詢的回應。潛在交易是否需進行安全審查，由外國買家自行判斷。

根據資料，芝浦電子主要製造負溫度係數（NTC）熱敏電阻，以及溫度、濕度、風速等感測元件製造銷售。