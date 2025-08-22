聽新聞
Google雙AI手機 電信業火速端出零元方案
Google發表Pixel 10系列新機後，中華電信（2412）、台灣大哥大昨（21）日火速推出資費方案並開放預購，中華電信和台灣大1,399元以上資費綁約48個月，Pixel 10基本款手機可零元帶走。
通路部分，開放Google商店、中華電信、台灣大哥大、神腦國際、神腦生活網路商城、蝦皮購物、Momo購物網、myfone購物與PChome 24h購物等通路開放預購，8月28日上市。
Google規劃，Pixel 10將推出曜石黑、冰霜紫、香茅綠、靛藍色四款顏色，售價26,490元起；Pixel 10 Pro與 Pixel 10 Pro XL則推出曜石黑、陶瓷米、月岩灰、綠玉色，售價分別為33,490元起、39,990元起。相較前一代手機，價格「凍漲」，搶下半年商機。
Google並首度在台灣銷售搭載8吋螢幕的折疊機Pixel 10 Pro Fold，即日起開始預購到9月22日。
近年折疊機成為品牌廠突破銷售瓶頸的新領域。Google指出，Pixel 10 Pro Fold採用新的無齒輪轉軸，耐用度比上一代提升兩倍。手機內側螢幕也經過重新設計，以超薄玻璃和兩層抗衝擊薄膜，號稱最堅固耐用折疊機，手機可承受相當於十年以上的日常折疊使用。
