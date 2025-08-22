聽新聞
華碩突圍 新電競掌機10月16日開賣
任天堂Switch、微軟Xbox、索尼PS 5等三大主流遊戲機美國市場全面漲價，引發年底旺季買氣下滑疑慮之際，華碩（2357）積極突圍，與微軟合作開發的新款電競掌機ROG Xbox Ally與ROG Xbox Ally X將於10月16日開賣，主打硬體深度優化、個人化模組等特色搶市。
Xbox Ally系列首發將於美國、澳洲、加拿大、英國、日本、台灣、香港、南韓及多個歐洲與亞洲市場同步販售。
部分地區如中國大陸僅會先推出Xbox Ally X，標準版Ally則預計明年初上市。其他已販售ROG Ally 系列的市場（包括巴西、印度、印尼與泰國）也將陸續開放購買。
華碩表示，ROG Xbox Ally系列皆內建Windows 11作業系統，搭配硬體深度優化，開機即進入Xbox全螢幕介面，一鍵啟動戰局。同時，憑藉Windows 11的開放彈性與高度相容性，玩家不僅可暢玩Xbox Game Pass及各大平台大作，亦可輕鬆安裝模組與個人化設定。
華碩共同執行長許先越先前指出，華碩今年上半年PC業務成長主要來自電競及商用市場，下半年電競相關業務有望續強，華碩與微軟合作的電競掌機ROG Xbox Ally系列預計下半年上市，也將貢獻營收。
展望後市，華碩預估，本季PC業務營收將季增5%至10%；零組件及伺服器業務在高基期下，預計本季業績將與上季持平。全年來看，排除關稅及匯率影響，有信心今年達成營益率4%至5%的目標。
AI伺服器業務方面，華碩共同執行長胡書賓表示，伺服器業務動能有望延續至第4季，預計AI伺服器全年營收占比將持續提升。
