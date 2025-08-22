聽新聞
Google推智慧眼鏡 台灣團隊協作

記者彭慧明／台北報導

智慧眼鏡市場火熱，Google硬體副總裁彭昱鈞昨（21）日表示，看好智慧眼鏡是下一世代重要產品趨勢，Google今年初收購宏達電的XR部門，台灣團隊參與全體協作，適當時機會推出產品，「大家拭目以待」。

彭昱鈞表示，台灣工程團隊已達數千人，是Google在美國以外、最大硬體研發基地，Google也持續在台招募各種人才，對台灣的投資持續成長，也吸引海外人才加入台灣硬體研發行列，獲得愈來愈多品牌與同業認可。

至於台灣團隊在智慧眼鏡產品扮演的角色，彭昱鈞指出，Google收購宏達電XR團隊加入之後，今年5月IO開發者大會也公布Android XR智慧眼鏡，具AI助理、即時辨識、短期記憶等功能，並與眼鏡品牌業者Gentle Monster、Warby Parker合作，硬體團隊也是以全球協作方式參與產品研發過程。

