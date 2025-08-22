聽新聞
Win 11更新出包 台廠神救援 群聯主動出面 合作排除問題

經濟日報／ 記者李孟珊林薏茹吳凱中／台北報導
微軟Windows 11更新出狀況，有用戶出現套用更新後，固態硬碟（SSD）或傳統硬碟（HDD）等儲存裝置無法正常存取資料災情。路透
微軟Windows 11更新出狀況，有用戶出現套用更新後，固態硬碟（SSD）或傳統硬碟（HDD）等儲存裝置無法正常存取資料災情。路透

微軟Windows 11更新出狀況，有用戶出現套用更新後，固態硬碟（SSD）或傳統硬碟（HDD）等儲存裝置無法正常存取資料災情。由於攸關資料安全與儲存，以及硬碟機可靠度，業界高度關注，台灣存儲解決方案龍頭群聯（8299）主動出面與微軟合作，扮演「神隊友」，正積極共同排除這次的問題。

綜合多家外媒與網路平台消息，微軟7、8月陸續推出兩個Windows 11更新程式，有用戶套用更新後，固態硬碟在一次寫入50GB以上單一或多個檔案時，會出現硬碟機消失、無法存取的狀況。

大部分受影響硬碟機可以在重啟電腦後，重新顯示在碟機清單中，但有用戶指若再次抄寫大量檔案，問題會再次出現。有一部分更出現即使重啟電腦，固態硬碟仍無法恢復的狀況。

也有用戶稱，此次出現狀況的原因與微軟釋出的「KB5063878」和「KB5062660」這兩個更新有關，但未獲證實，至截稿前，微軟也未對此事回應。

外媒報導，微軟Windows 11近日推送8月累積更新KB5063878，修正遊戲及部分應用程式性能下降問題，但多個社群及媒體報告指出，安裝後長時間大量寫入時會觸發固態硬碟故障，並點名特定品牌固態硬碟風險較高。

群聯在固態硬碟與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC領域居關鍵地位，這次主動積極與微軟密切合作，解決相關問題。群聯強調，有傳言稱這次問題是群聯產品有狀況，並非事實，感謝各界的耐心，該公司並正積極隔離任何可能造成中斷或影響終端使用者的問題。

根據Tom's Hardware報導，此次問題實際上牽涉多家固態硬碟與傳統硬碟品牌，並非僅限於群聯產品，經確認，異常情況是由2025年8月12日釋出的Windows 11安全更新所引發，雖然多家廠商裝置皆可能受到影響，但目前僅有群聯公開正面回應，並已展開與微軟的合作檢測與修正。

業界人士指出，微軟作業系統為Win PC的靈魂，牽一髮而動全身，過去也發生不少PC零組件使用出現異常，最終追溯發現結果因微軟系統更新所致。尤其作業系統進入大換代之際，更常發生「出包」情況，台廠也多次被捲入其中。

回顧歷史，無論Windows XP年代的藍白機硬體相容問題、Vista換代時對效能要求過高導致用戶反彈，甚至到Windows 8介面大改引發品牌銷售壓力，台廠供應鏈始終與微軟並肩，代工業者即時提供支援，才讓Wintel陣營逐步化解危機，這次群聯積極協助微軟，也象徵台灣在PC業界的重要性。

