索尼、任天堂、微軟在美漲價 遊戲機台鏈 年底旺季有壓

關稅效應延燒，繼任天堂、微軟調漲美國市場遊戲機售價後，家用遊戲機龍頭索尼宣布，考量「嚴峻的經濟環境」，將調漲旗下PS 5系列三款遊戲機美國市場售價50美元，漲幅約一成。

美國是年底消費性電子傳統旺季最重要的市場，遊戲機更是重點商品之一。任天堂、微軟、索尼等三大遊戲機巨頭全部調漲美國市場售價，市場擔憂恐影響終端買氣，導致耶誕旺季不旺，牽動供應鏈後市。

台廠與遊戲機產業關係密切，以PS 5為例，搭載超微設計的半客製化主晶片，由台積電（2330）代工；聯發科向來是PS系列客製化運算處理器供應商，並供應相關電源管理 IC；鈺太（6679）則提供麥克風晶片；茂達供貨散熱風扇馬達驅動IC。

另外，鴻準、原相、南電、欣興、台達電、群電、正崴等，也都是遊戲機關鍵元件供應商，一旦年底旺季買氣不佳，相關供應鏈同步受累。

索尼宣布，調漲美國市場PS 5、PS 5數位版和PS 5 Pro等三款遊戲機價格。其中，數位版PS 5調漲至499.99美元，標準版PS 5調漲至549.99美元，最昂貴的PS 5 Pro預估漲到749.99美元，新價格8月21日開始生效。

索尼表示，和全球眾多企業一樣，為因對當前充滿挑戰的經濟環境，被迫做出艱難的決定。不過，其他市場的PS 5售價維持不變，周邊配件價格也不會調整。

索尼今年4月已在多個歐洲市場調漲PS 5售價。索尼遊戲主機主要競爭對手微軟的Xbox則自5月起，陸續在美國、歐洲、澳洲與英國等地調升遊戲機及配件價格。

其中，微軟在美國市場將Xbox Series S 512GB機型價格調升80美元至380美元，效能更強的Series X則上漲100美元至600美元。

任天堂先前也基於「市場狀況」考量，宣布自8月3日起，在美國市場上調一代Switch系列產品的售價，包括Switch、Switch OLED、Switch Lite和特定Switch配件，不過，Switch 2主機價格暫維持不變，市場預期，任天堂後續也可能調升美國市場Switch 2售價。

儘管各大遊戲主機廠商並未公開點名漲價原因，但市場普遍認為，主要受到美國總統川普在全球發起的關稅戰影響，在額外關稅影響下，廠商只能漲價因應新增成本。