Google雙AI手機 台積助攻 高喊「改變遊戲規則時間到了」

Google美國時間20日推出旗下最功能強大的新款Pixel 10系列智慧手機，搭載台積電（2330）3奈米打造的Tensor G5自研處理器，主打「雙AI」功能，對標即將問世的蘋果iPhone 17系列新機，引爆新一波旗艦機大戰。

Google先前智慧手機處理器都找三星代工，這次新機搭載的Tensor G5處理器，首度找台積電合作。Google高喊：「Pixel 10系列是過去十年來最大的一次效能躍進」，「改變遊戲規則時間到了」，對今年新機銷售成長持樂觀態度。

Google「雙AI」新機來了 圖／經濟日報提供

Google看好新機銷售，法人預期，將帶旺台積電，以及鴻海、仁寶等組裝廠出貨。

Google在美國時間20日的「Made by Google 2025」活動上，釋出Pixel 10系列智慧手機、智慧手表、藍牙耳機等新品，以Pixel 10系列新機最受關注。

Google強調，Pixel 10系列主打「雙AI」功能，包含既有的Gemini助理，以及新AI功能「Magic Cue」，以AI、設備使用資料數據、螢幕活動或使用的App以及Google帳戶訊息（電子郵件和電話號碼），為用戶提出下一步服務，例如打電話詢問航空公司，手機在用戶撥號時將預測用戶的需求，並且提出航班建議或有用的功能，或是協助用戶回答找地址的問題。

另外，也透過Gemini模型導入AI功能輔助無障礙設計，手機支援輔助視障者、身障者、兒童等族群以手機拍照的「引導入鏡」功能，結合聲學與觸控，改變視覺主導設計的拍照功能，Google並將相關技術做成開源專案，讓各種App可以導入，啟發更多應用，讓硬體在科技以外增添人性。

Google並首度在台灣銷售搭載8吋螢幕的折疊機，即日起開始預購到9月22日為止。

Pixel 10系列四款新機即日起開放預購，預計8月28日起上市。根據Google Store公布的價格，基本款Pixel 10售價26,490元起，效能更強大的Pixel 10 Pro和最大螢幕的Pixel 10 Pro XL起跳價33,490元起。折疊手機Pixel 10 Pro Fold起價為56,990元。Pixel Watch 4手表12,490元起，Pixel Buds 2a耳機4,499元。

Google強調，Pixel 10系列擁有創新功能、突破性AI技術、更強大的硬體與更精緻的設計。法人指出，相較於蘋果的AI功能尚未完備，Google新機AI功能大進化，有助吸引買氣，引爆蘋果與非蘋陣營新一波旗艦機大戰。

Google硬體副總裁彭昱鈞指出，Pixel10系列以全新Tensor G5自研晶片搭配硬體升級，TPU效能提升60%；Google DeepMind參與設計開發，Tensor G5晶片運行最新Gemini Nano模型。