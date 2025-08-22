聽新聞
國巨併芝浦三度調高價格 每股喊到1,371元 八度延長公開收購期限

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照

被動元件大廠國巨（2327）和日本美蓓亞三美（Minebea Mitsumi）競爭公開收購芝浦電子（Shibaura Electronics）白熱化。美蓓亞三美先前提高對芝浦電子收購價至每股6,200日圓，追平國巨，國巨昨（21）日針對公開收購芝浦一案，宣布第三度調高價格，每股至6,635日圓（約新台幣1,371元），加碼幅度7%。

國巨指出，依據日本相關法規，將公開收購期間再度延長至9月4日。這是國巨第八度延長公開收購期間。

圖／經濟日報提供

國巨在今年5月9日正式對芝浦電子發動公開收購，隨後美蓓亞三美也宣布要公開收購芝浦電子。而美蓓亞三美在8月14日宣布，對芝浦電子公開收購價格由每股5,500日圓提高至每股6,200日圓，與國巨收購價格一致。

面對美蓓亞三美加碼，國巨也不遑多讓，昨天公告，將公開收購價格由每股6,200日圓提高至每股6,635日圓。芝浦電子昨天收盤價6,480日圓，上漲40日圓、漲幅0.62%。

國巨指出，芝浦電子在8月19日至20日參訪國巨高雄廠區，瞭解國巨高階製程及自動化技術。

雙方在多項策略性協同領域已達成更高程度共識與明確綜效，包括共享全球銷售通路與客戶、共同拓展終端市場、鞏固並強化芝浦電子技術領導地位、共享製造自動化能力。

國巨認為，此次合作將有助提升芝浦電子企業價值。國巨看好雙方可共享全球銷售通路與客戶，芝浦電子將受惠國巨既有全球銷售通路，拓展市場並深化客戶關係。

此外，國巨強調，雙方合作有助芝浦電子擴展產品應用領域，尤其在人工智慧（AI）未來應用。

國巨認為，集團將提供財務與研發資源，促進產能擴充及支援芝浦電子未來產品開發計畫，再加上先進自動化技術，也可協助芝浦電子提升製造效率與彈性。根據資料，芝浦電子主要製造負溫度係數（NTC）熱敏電阻，以及溫度、濕度、風速等感測元件製造銷售。

國巨 日圓

