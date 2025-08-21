快訊

恐釀血栓！1日常動作成搭機途中禁忌 物理治療師揭自救方法

終於公布！美歐首次列出貿易談判細節 汽車降稅還有得等

集邦：AI 資料中心液冷將規模化導入 2025年滲透率上看33%

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

研調機構集邦（TrendForce）21日最新報告指出，隨輝達（NVIDIA）GB200 NVL72 機櫃式伺服器於2025年放量出貨，AI機房由試點走向規模化導入液冷；滲透率將自2024年14%跳升至2025年33%，並持續攀升。

GPU／ASIC功耗攀高，以 GB200/GB300 NVL72 為例，單櫃 TDP 約 130～140kW，已超過氣冷極限，短期主流為 液對氣（L2A） 過渡方案；隨新一代資料中心自 2025 年起交付，2027年起液對液（L2L）有望加速普及並逐步取代 L2A。

北美四大雲端業者同步擴建歐、亞據點；Google、AWS已在荷蘭、德國、愛爾蘭啟用具液冷布線能力的模組化建築，Microsoft 正於美國中西部與亞洲進行液冷試點，規劃 2025 年起將液冷列為標配。

供應鏈方面，冷水板（Cold Plate） 主要供應商為 Cooler Master、奇鋐（3017）、BOYD、雙鴻（3324）；除 BOYD 外，其餘廠商已於東南亞擴產以承接美系客戶需求。

流體分配單元（CDU）以sidecar形態為市場主流，由 Delta 領導；in-row 由 Vertiv、BOYD 主供，較適合高密度 AI 機櫃。

快接頭（QD） 為液冷關鍵元件，現階段NVIDIA GB200專案由 CPC、Parker Hannifin, Danfoss, Staubli 主導，確保氣密、耐壓與系統可靠性。

台廠進展方面：富世達（6805）已出貨 GB300／AWS ASIC平台用QD，並與奇鋐冷水板配套出貨；雙鴻持續出貨資料中心液冷模組，並擴大至國際雲端／伺服器客戶；系統端廣達（2382）、緯穎（6669）受惠 GB200／GB300 機櫃化導入與雲端擴產動能同步放大。

雲端 雙鴻

延伸閱讀

賣出台達電（2308）和奇鋐（3017）！直雲：應該是假利空但先調節股票

看好AI伺服器！外資大升川湖、奇鋐等七檔AI股目標價 調幅均逾25%

全民權證／雙鴻 挑價內外5%

全民權證／奇鋐 二檔活力旺

相關新聞

美國總統川普擬「入股」台積電 童子賢：呼籲政府「拿開你干預的手」

美國總統川普政府擬「入股」台積電，以入股方式取得廠商股權，取代晶片補助。和碩董事長童子賢今天出席「聽見零雨」時被問及此事...

智慧眼鏡新品紛紛出擊 Google硬體副總裁彭昱鈞：大家拭目以待

Google 21日推出Pixel10系列手機、智慧手錶與藍牙耳機。其中手機導入多項輔助視障、肢體不便或兒童可使用的功能...

台灣製造「Mars eSIM實體卡」發表會 安卓手機全球漫游省三成費用

火星人公司21日舉辦台灣製造的「Mars eSIM實體卡」發表會，可讓安卓Android系統的手機享受eSIM功能及全球...

Google對台持續投資 彭昱鈞：台灣人才價值被看見

Google今天宣布新一代Pixel 10系列手機將在台灣上市，台灣團隊功不可沒。Google硬體副總裁彭昱鈞表示，台灣...

川普「補助換股」入股英特爾政策 童子賢：拿開你干預的手

外電報導，美國商務部長盧特尼克正考慮，將對半導體廠商的資金補助改為投資入股，傳出想拿下英特爾一成股權，而台積電（2330...

嘉義地震 南科管理局：嘉義園區台積電工地人員疏散清點、無其他災情

21日下午4時37分，嘉義發生地震，最大震度嘉義縣大埔4級、太保4級、善化4級、路竹3級、楠梓2級。南科管理局表示，依據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。