美國總統川普擬「入股」台積電 童子賢：呼籲政府「拿開你干預的手」

美國總統川普政府擬「入股」台積電，以入股方式取得廠商股權，取代晶片補助。和碩董事長童子賢今天出席「聽見零雨」時被問及此事表示，他會呼籲政府「拿開你干預的手」，「我會比較傾向，呼籲政府拿開干預的手，從台積電到英特爾到三星，讓他們在市場上接受完整的考驗，他們的競爭力會更強。」

傳出美國商務部正研擬調整《晶片與科學法案》補助，改以入股方式取得廠商股權，台積電也在名單中。童子賢表示，川普的偶像是雷根總統，「請川普去看一下他所尊敬的老師是怎麼做的」。他認為，雷根最成功的一點，就是減少政府的干預。雷根還會引經濟學家的話告訴產業界，「不要指望政府幫助大家解決問題，因為龐大的政府組織本身就是一個問題」。

他也指出，美國在第二次世界大戰之前，還不是全世界的學術重鎮。但二戰之後美國逐漸成為學術重鎮，也造就美國國力的強盛。因此他非常不贊成，川普削減大學經費與大學學術自由，「我認為這是用錯力啊」。美國前一百名大學如果經費減少、學術研究力量削弱，未來10年、20年，美國國家力量也一定會變弱。

童子賢指出，雷根和英國前首相柴契爾夫人的成功政策，是提供基礎設施法令等整個架構的管理，而契約與運作則放手給有創意和想法的學者和創業家。如果政府去干預的話，「跟共產主義的計劃經濟有甚麼不一樣？」他最後表示，「所以我會比較傾向，呼籲政府拿開干預的手，從台積電到英特爾到三星，讓他們在市場上接受完整的考驗，他們的競爭力會更強。」