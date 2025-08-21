聽新聞
0:00 / 0:00
美國總統川普擬「入股」台積電 童子賢：呼籲政府「拿開你干預的手」
美國總統川普政府擬「入股」台積電，以入股方式取得廠商股權，取代晶片補助。和碩董事長童子賢今天出席「聽見零雨」時被問及此事表示，他會呼籲政府「拿開你干預的手」，「我會比較傾向，呼籲政府拿開干預的手，從台積電到英特爾到三星，讓他們在市場上接受完整的考驗，他們的競爭力會更強。」
傳出美國商務部正研擬調整《晶片與科學法案》補助，改以入股方式取得廠商股權，台積電也在名單中。童子賢表示，川普的偶像是雷根總統，「請川普去看一下他所尊敬的老師是怎麼做的」。他認為，雷根最成功的一點，就是減少政府的干預。雷根還會引經濟學家的話告訴產業界，「不要指望政府幫助大家解決問題，因為龐大的政府組織本身就是一個問題」。
他也指出，美國在第二次世界大戰之前，還不是全世界的學術重鎮。但二戰之後美國逐漸成為學術重鎮，也造就美國國力的強盛。因此他非常不贊成，川普削減大學經費與大學學術自由，「我認為這是用錯力啊」。美國前一百名大學如果經費減少、學術研究力量削弱，未來10年、20年，美國國家力量也一定會變弱。
童子賢指出，雷根和英國前首相柴契爾夫人的成功政策，是提供基礎設施法令等整個架構的管理，而契約與運作則放手給有創意和想法的學者和創業家。如果政府去干預的話，「跟共產主義的計劃經濟有甚麼不一樣？」他最後表示，「所以我會比較傾向，呼籲政府拿開干預的手，從台積電到英特爾到三星，讓他們在市場上接受完整的考驗，他們的競爭力會更強。」
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言