快訊

比請3休9更狂！未來2個月4大連假待休 9月底起最多可串出16天長假

臉書出包！「地震平安」遭翻譯成「去死」 黃偉哲認嚇得滿身汗

台64連環車禍…重型機車遭大貨車追撞「再撞前車」 騎士送醫命危

達明半年速成台灣第一台人型機器人 盼AI大腦未來落地全線產品

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
達明機器人成立十周年，今年9月將轉上市，達明董事長何世池和達明首台人型機器人合影。記者曾吉松／攝影
達明機器人成立十周年，今年9月將轉上市，達明董事長何世池和達明首台人型機器人合影。記者曾吉松／攝影

一線協作機器人品牌達明機器人台北國際自動化工業大展發表跟工研院合作的雙臂協作鬆餅機器人，以及備受矚目的自研TM Xplore I人型輪型機器人。為何只花半年時間，達明就開發出台灣第一支人型機器人，還內含美日德基因？董事長何世池表示，未來AI大腦也要應用在協作手臂上，跟對手拉出競爭差異。

達明總經理陳尚昊表示，達明所有的協作機器人都是全自主開發，該品牌獨家內建機器視覺鏡頭，因包括視覺、相機、軟體、機構設計、電路設計、馬達控制、運動學以及AI推論和視覺演算法，甚至是指導人型機器人如何工作的AI訓練模型平台，都是自己操辦，也因此，在人型機器人開發速度上，達明去年底投入AI模型訓練，再藉助協作機器人手臂資源，如關節及運動控制，讓人型機器人開發速度加快。

「我們本來是鏡頭接到小腦控制器，現在是把鏡頭及其他感測器接到NVIDIA的Jetson Orin大腦，這只是一個延伸。」陳尚昊說。據了解，TM Xplore I的減速機是日商，控制器晶片是美系，手掌及檢測鏡頭是德國SCHUNK雄克供應。

根據瞭解，TM Xplore I人型機器人與達明協作手臂最大不同是視覺從2D變為3D，手臂從單臂6軸變成人型機器人手7軸，機器人可搬運物件重量10公斤，全身22軸，2026年將先在達明工廠練兵，並與信賴伙伴合作進行場域測試及調整，直到內部認可功能符合垂直產業需求後再落地量產。

營運長黃識忠表示，達明希望能開發一個通用型人型機器人AI模型，讓過去機器人必須編程才能執行任務的限制鬆綁，透過學習方式會執行任務方法，同時明年也期望跟台灣產學界合作，加強人型機器人台灣製造的目標。

董事長何世池表示，未來透過視覺或觸覺感測器收集各種數據進行AI模型訓練，人型機器人的AI大腦訓練好之後，未來工業應用上也未必需要非有人的樣子不可，甚至不需要雙臂，只要單臂就能勝任，這樣的AI解決方案的產品反而可以拉高CP值，故人型機器人AI大腦研發後也將反饋用於協作機器人系列，建立跟同業的競爭差距。

達明機器人宣布到8月下旬累積協作機器人手臂（2017年開始賣）出貨量已經達1.8萬台，相對2024年9月時公布累計出貨1.5萬台相比，過去一年累積出貨突破3,000台，公司表示主要都在林口製造，產能利用率目前僅5~6成，仍有很大空間。

達明也發表跟工研院合作的雙臂協作鬆餅機器人，透過乙太網路通訊技術，讓兩台協作機器人可以合作，如一手握鍋子，一手拿鏟子煎餅，透過彼此協調完成工作，該機器人也具備語音模組，可以透過對話指令提供拿取物品服務。

達明董事長何世池表示人型機器人市場很競爭，許多汽車或手機廠商都跳入，但家用機器人是藍海，但商機發生還要一段時間。王郁倫／攝影
達明董事長何世池表示人型機器人市場很競爭，許多汽車或手機廠商都跳入，但家用機器人是藍海，但商機發生還要一段時間。王郁倫／攝影
達明半年就開發出台灣第一台人型機器人TM Xplore I，公司解釋技術有延續性，沿用關節及運動控制等多年技術，並不是半年速成。達明／提供
達明半年就開發出台灣第一台人型機器人TM Xplore I，公司解釋技術有延續性，沿用關節及運動控制等多年技術，並不是半年速成。達明／提供
達明總經理陳尚昊指出，人型機器人的AI模型也期望能落地到協作機器人，加速拉開達明跟一般同業的競爭力差距。王郁倫／攝影
達明總經理陳尚昊指出，人型機器人的AI模型也期望能落地到協作機器人，加速拉開達明跟一般同業的競爭力差距。王郁倫／攝影

AI 鏡頭 達明機器人

延伸閱讀

廣達旗下達明自主研發「TM Xplore I」 第一台國產人形機器人

懷孕補充維生素D 強化孩童認知能力

年過80歲但腦年齡僅50歲 研究揭成為「超級老人」的關鍵要訣

YouTuber開發「電擊輔助射擊」 很準但用久會引發手臂疼痛

相關新聞

美國總統川普擬「入股」台積電 童子賢：呼籲政府「拿開你干預的手」

美國總統川普政府擬「入股」台積電，以入股方式取得廠商股權，取代晶片補助。和碩董事長童子賢今天出席「聽見零雨」時被問及此事...

智慧眼鏡新品紛紛出擊 Google硬體副總裁彭昱鈞：大家拭目以待

Google 21日推出Pixel10系列手機、智慧手錶與藍牙耳機。其中手機導入多項輔助視障、肢體不便或兒童可使用的功能...

台灣製造「Mars eSIM實體卡」發表會 安卓手機全球漫游省三成費用

火星人公司21日舉辦台灣製造的「Mars eSIM實體卡」發表會，可讓安卓Android系統的手機享受eSIM功能及全球...

Google對台持續投資 彭昱鈞：台灣人才價值被看見

Google今天宣布新一代Pixel 10系列手機將在台灣上市，台灣團隊功不可沒。Google硬體副總裁彭昱鈞表示，台灣...

川普「補助換股」入股英特爾政策 童子賢：拿開你干預的手

外電報導，美國商務部長盧特尼克正考慮，將對半導體廠商的資金補助改為投資入股，傳出想拿下英特爾一成股權，而台積電（2330...

嘉義地震 南科管理局：嘉義園區台積電工地人員疏散清點、無其他災情

21日下午4時37分，嘉義發生地震，最大震度嘉義縣大埔4級、太保4級、善化4級、路竹3級、楠梓2級。南科管理局表示，依據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。