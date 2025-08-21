智慧眼鏡新品紛紛出擊 Google硬體副總裁彭昱鈞：大家拭目以待
Google 21日推出Pixel10系列手機、智慧手錶與藍牙耳機。其中手機導入多項輔助視障、肢體不便或兒童可使用的功能，結合硬體、聲學和觸感，讓相關族群也能利用手機拍照。被問到也能整合相關功能的智慧眼鏡，Google硬體副總裁彭昱鈞強調，看好智慧眼鏡是下一世代重要產品趨勢，Google今年初收購了宏達電（2498）的XR部門，台灣團隊參與全體協作，適當時機會推出產品，「大家拭目以待」。
彭昱鈞表示，台灣工程團隊已經數千人，是Google在美國以外最大硬體研發基地，Google也持續在台招募各種人才，對台灣的投資持續成長，不僅台灣人才的價值有被同業或其他友商看見，也吸引海外人才加入台灣硬體研發行列，獲得越來越多品牌與同業認可。
彭昱鈞指出，今年5月Google I/O開發者大會有發表智慧眼鏡技術，智慧眼鏡是下一個世代很重要的產品之一；至於詳細產品計畫，時間到了會對外說明。
至於台灣團隊在智慧眼鏡中扮演的角色，彭昱鈞指出，Google收購宏達電XR團隊加入，今年5月IO大會也有Android XR智慧眼鏡，具AI助理、即時辨識、短期記憶等功能，並與Gentle Monster、Warby Parker合作，硬體團隊也是以全球協作方式參與產品研發過程。
