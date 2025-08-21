台灣製造「Mars eSIM實體卡」發表會 安卓手機全球漫游省三成費用
火星人公司21日舉辦台灣製造的「Mars eSIM實體卡」發表會，可讓安卓Android系統的手機享受eSIM功能及全球上網高速通訊，涵蓋全球226個國家與地區，合作電信商超過700家，消費者可以節省三分之一以上成本，積極搶攻出國旅遊通訊商機。
包括高雄市副市長李懷仁、高市經發局長廖泰翔、全國電器公會聯合會理事長林志亮、漢王洲際飯店董事長林富男等200餘位政商人士出席發表會。
李懷仁指出，這場全球上網高速通訊萬物聯網Mars eSIM IoT發表會，是重大變革，eSIM會讓消費者更便利，可應用在旅遊、工業智慧產品及智慧家電上。
火星人福氣金鑛公司董事長莊連豪指出，全球安卓手機市占率高達72%，目前國人出國都要先經過電信公司設定漫遊程序，消費者需要花費高額的網路漫遊費，且只能設定單一電信公司，網路的品質消費者無法決定。
莊連豪表示，現在安卓系統手機只要裝上Mars eSIM實體卡，就可享有全球上網高速通訊的便利。火星人公司響應國際ESG節能減碳政策，設計出真正的eSIM網卡，與一般電信公司漫遊網卡不同，「Mars eSIM網卡」不用拔除丟卡。
莊連豪說，Mars eSIM實體卡有超大1.5MB記憶體，一次可以支援超過七家電信公司，用戶只需直接上網購買Mars eSIM QR方案下載，就能選擇要前往的國家，落實愛地球少紙化，插卡不丟卡的環保政策。
「最便利性零組件」Mars eSIM IoT是火星人公司與意法半導體公司ST合作運用內建嵌入模組晶片ST33，全球市占率約百分之七十五。莊連豪表示，這一顆晶片CC EAL 6+屬於軍用等級，超前部署也適用於未來6G的時代，接收低軌衛星訊號，是目前在民間使用屬於最高等級。
展望未來，可應用於手機、平板電腦、AI工業電腦、AI生產器具、智能家電、汽車、智慧電表、水表、智能電燈、智能充電站、無人載具、機器人、YouBike等，建立新的商業模式。站在製造生產端角度，不用煩惱挑選安全eSIM晶片及模組，不用預先支付預約號碼費用。
此一晶片模組全球適用，可預約不固定模擬號碼，啟動使用才開始收費；生產庫存的商品不用先支付費用。火星人公司提供的設計與服務，使用應用端便宜、便利、環保；生產製造端資訊安全、品質提升，能降低人力成本，增加生產效能，增加國際競爭力等多向優勢。
