快訊

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

聽新聞
0:00 / 0:00

川普「補助換股」入股英特爾政策 童子賢：拿開你干預的手

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩聯合科技董事長童子賢。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
和碩聯合科技董事長童子賢。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影

外電報導，美國商務部長盧特尼克正考慮，將對半導體廠商的資金補助改為投資入股，傳出想拿下英特爾一成股權，而台積電（2330）也被市場點名，對於該政策，和碩（4938）董事長童子賢21日回應，如果用政府下去干預的話，那跟共產主義的計畫經濟有什麼不一樣？如果容許我發出一點聲音，「我會呼籲政府，拿開你干預的手！」

童子賢表示，這是很困難的題目，我不相信會成功。川普的偶像是雷根，請川普看一下雷根當時的作法。雷根就任總統時有一句名言，「他告訴產業界跟經濟學家，不要指望政府幫大家解決問題，龐大的政府組織本身就是一個大問題。」

童子賢指出，川普干預半導體，從雷根到柴契爾夫人的成功政策，就是告訴你政府不要過度干預，政府提供基礎設施、法律規章跟整個架構的管理，而所有的企業運作，應該要讓有活力、有創意、有想法的學者、工程師、創業家去盡量發揮。

童子賢強調，如果用政府下去干預的話，那跟共產主義的計畫經濟有什麼不一樣？如果容許我發出一點聲音，「我會呼籲政府，拿開你干預的手」，從台積電、英特爾、三星讓它在市場上，接受市場完整的考驗，他們的競爭力會更強。

英特爾與日本軟體銀行18日共同宣布，軟銀將斥資20億美元（約新台幣600億元）投資英特爾普通股，取得約2%股權，躍第五大股東。知情人士並透露，川普政府也考慮取得英特爾10%股權，成為最大股東。

川普 英特爾 童子賢

延伸閱讀

川普最快本周祭晶片關稅！專家：1企業是贏家 台積電恐付更高代價

川普想入股台積電…她舉英特爾「根本不夠賠」：這個大錢坑誰敢跳誰死

比照英特爾持有10%？川普政府想入股台積電 財經專家：除非插乾股

CNBC：英特爾與大型投資者洽談以折扣價格增資入股

相關新聞

台灣製造「Mars eSIM實體卡」發表會 安卓手機全球漫游省三成費用

火星人公司21日舉辦台灣製造的「Mars eSIM實體卡」發表會，可讓安卓Android系統的手機享受eSIM功能及全球...

Google對台持續投資 彭昱鈞：台灣人才價值被看見

Google今天宣布新一代Pixel 10系列手機將在台灣上市，台灣團隊功不可沒。Google硬體副總裁彭昱鈞表示，台灣...

川普「補助換股」入股英特爾政策 童子賢：拿開你干預的手

外電報導，美國商務部長盧特尼克正考慮，將對半導體廠商的資金補助改為投資入股，傳出想拿下英特爾一成股權，而台積電（2330...

嘉義地震 南科管理局：嘉義園區台積電工地人員疏散清點、無其他災情

21日下午4時37分，嘉義發生地震，最大震度嘉義縣大埔4級、太保4級、善化4級、路竹3級、楠梓2級。南科管理局表示，依據...

啟賦科技投資4億元台南新市買地 新建總部廠房今落成

啟賦科技投資4億元在台南新市區買地新建總部廠房，今天新廠落成啟用，規畫擴充產能，導入智慧製造與高階資訊管理系統，全面提升...

迎向AMR新規格時代 工研院攜產學研共創自主移動機器人產業新商機

面對製造業自動化需求推升，加上AI人工智慧技術演進，帶動自主移動機器人廣泛應用於物流、製造、醫療等多元場域，根據國際調研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。