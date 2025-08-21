聽新聞
0:00 / 0:00
川普「補助換股」入股英特爾政策 童子賢：拿開你干預的手
外電報導，美國商務部長盧特尼克正考慮，將對半導體廠商的資金補助改為投資入股，傳出想拿下英特爾一成股權，而台積電（2330）也被市場點名，對於該政策，和碩（4938）董事長童子賢21日回應，如果用政府下去干預的話，那跟共產主義的計畫經濟有什麼不一樣？如果容許我發出一點聲音，「我會呼籲政府，拿開你干預的手！」
童子賢表示，這是很困難的題目，我不相信會成功。川普的偶像是雷根，請川普看一下雷根當時的作法。雷根就任總統時有一句名言，「他告訴產業界跟經濟學家，不要指望政府幫大家解決問題，龐大的政府組織本身就是一個大問題。」
童子賢指出，川普干預半導體，從雷根到柴契爾夫人的成功政策，就是告訴你政府不要過度干預，政府提供基礎設施、法律規章跟整個架構的管理，而所有的企業運作，應該要讓有活力、有創意、有想法的學者、工程師、創業家去盡量發揮。
童子賢強調，如果用政府下去干預的話，那跟共產主義的計畫經濟有什麼不一樣？如果容許我發出一點聲音，「我會呼籲政府，拿開你干預的手」，從台積電、英特爾、三星讓它在市場上，接受市場完整的考驗，他們的競爭力會更強。
英特爾與日本軟體銀行18日共同宣布，軟銀將斥資20億美元（約新台幣600億元）投資英特爾普通股，取得約2%股權，躍第五大股東。知情人士並透露，川普政府也考慮取得英特爾10%股權，成為最大股東。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言