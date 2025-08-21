川普「補助換股」入股英特爾政策 童子賢：拿開你干預的手

外電報導，美國商務部長盧特尼克正考慮，將對半導體廠商的資金補助改為投資入股，傳出想拿下英特爾一成股權，而台積電（2330）也被市場點名，對於該政策，和碩（4938）董事長童子賢21日回應，如果用政府下去干預的話，那跟共產主義的計畫經濟有什麼不一樣？如果容許我發出一點聲音，「我會呼籲政府，拿開你干預的手！」

童子賢表示，這是很困難的題目，我不相信會成功。川普的偶像是雷根，請川普看一下雷根當時的作法。雷根就任總統時有一句名言，「他告訴產業界跟經濟學家，不要指望政府幫大家解決問題，龐大的政府組織本身就是一個大問題。」

童子賢指出，川普干預半導體，從雷根到柴契爾夫人的成功政策，就是告訴你政府不要過度干預，政府提供基礎設施、法律規章跟整個架構的管理，而所有的企業運作，應該要讓有活力、有創意、有想法的學者、工程師、創業家去盡量發揮。

童子賢強調，如果用政府下去干預的話，那跟共產主義的計畫經濟有什麼不一樣？如果容許我發出一點聲音，「我會呼籲政府，拿開你干預的手」，從台積電、英特爾、三星讓它在市場上，接受市場完整的考驗，他們的競爭力會更強。

英特爾與日本軟體銀行18日共同宣布，軟銀將斥資20億美元（約新台幣600億元）投資英特爾普通股，取得約2%股權，躍第五大股東。知情人士並透露，川普政府也考慮取得英特爾10%股權，成為最大股東。