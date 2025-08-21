台達首屆「國際珊瑚復育研討會」登場 目標未來五年保種300種珊瑚

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
首屆「台達國際珊瑚復育研討會」21日於屏東國立海洋生物博物館舉行台達首度展示協作型機器手臂協助耐熱珊瑚培育的最新成果，展現科技結合生態復育的創新實踐。台達／提供
台達電（2308）以科技投入復育珊瑚，向全球取經並搭建交流平台。首屆「台達國際珊瑚復育研討會」，21日於屏東國立海洋生物博物館舉行，力邀全球最大的自然保育組織國際自然保護聯盟(IUCN)、國際海洋生態研究權威美國Mote海洋實驗室等12家頂尖保育機構參與，台達並首度展示協作型機器手臂協助耐熱珊瑚培育的最新成果，展現科技結合生態復育的創新實踐。

台達基金會副董事長郭珊珊表示，自2023年以來，全球持續的海洋熱浪，已造成橫跨82個國家，共84%的珊瑚礁面臨白化衝擊。台達透過志工及自身技術投入珊瑚復育，至今已復育1萬株珊瑚，未來五年更規劃保存太平洋一半以上、約300種的珊瑚物種，以行動來應對日益嚴峻的海洋生態挑戰。我們亦積極串聯全球的保育夥伴，這次首度舉辦國際研討會，希望推動科技應用、AI技術與生物多樣性量化的交流與合作，為珊瑚保育注入更多創新動能。

台達孕生珊瑚復育計畫總顧問、也是台灣珊瑚研究先驅戴昌鳳表示，台達以企業及基金會的力量推動科技參與生態保育，讓台灣的研究與復育視野得以接軌國際。此次研討會兼具創新技術與實務保育工作，就是很好的國際交流平台，希望未來能促成更深層的跨國珊瑚復育合作。

目前由台達與海生館所合作培育的耐熱珊瑚，最高溫在攝氏37度，仍可維持50%的光合作用效率，為了尋找更多珊瑚的耐熱基因，現在又引入台達研發的協作型機器手臂，可以24小時工作，突破傳統人工操作的極限，以跳缸增溫的方式作實驗，加速尋找不同耐熱珊瑚種類的研究進程，提升珊瑚復育效率與品質。會中也播映8K紀錄片《種珊瑚的人》，藉由影像和全球海洋保育專家分享，台達運用自身科技投入珊瑚復育的故事。

