台達首屆「國際珊瑚復育研討會」登場 目標未來五年保種300種珊瑚

台達電（2308）以科技投入復育珊瑚，向全球取經並搭建交流平台。首屆「台達國際珊瑚復育研討會」，21日於屏東國立海洋生物博物館舉行，力邀全球最大的自然保育組織國際自然保護聯盟(IUCN)、國際海洋生態研究權威美國Mote海洋實驗室等12家頂尖保育機構參與，台達並首度展示協作型機器手臂協助耐熱珊瑚培育的最新成果，展現科技結合生態復育的創新實踐。

台達基金會副董事長郭珊珊表示，自2023年以來，全球持續的海洋熱浪，已造成橫跨82個國家，共84%的珊瑚礁面臨白化衝擊。台達透過志工及自身技術投入珊瑚復育，至今已復育1萬株珊瑚，未來五年更規劃保存太平洋一半以上、約300種的珊瑚物種，以行動來應對日益嚴峻的海洋生態挑戰。我們亦積極串聯全球的保育夥伴，這次首度舉辦國際研討會，希望推動科技應用、AI技術與生物多樣性量化的交流與合作，為珊瑚保育注入更多創新動能。

台達孕生珊瑚復育計畫總顧問、也是台灣珊瑚研究先驅戴昌鳳表示，台達以企業及基金會的力量推動科技參與生態保育，讓台灣的研究與復育視野得以接軌國際。此次研討會兼具創新技術與實務保育工作，就是很好的國際交流平台，希望未來能促成更深層的跨國珊瑚復育合作。

目前由台達與海生館所合作培育的耐熱珊瑚，最高溫在攝氏37度，仍可維持50%的光合作用效率，為了尋找更多珊瑚的耐熱基因，現在又引入台達研發的協作型機器手臂，可以24小時工作，突破傳統人工操作的極限，以跳缸增溫的方式作實驗，加速尋找不同耐熱珊瑚種類的研究進程，提升珊瑚復育效率與品質。會中也播映8K紀錄片《種珊瑚的人》，藉由影像和全球海洋保育專家分享，台達運用自身科技投入珊瑚復育的故事。