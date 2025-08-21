快訊

中央社／ 台北21日電
Google今（21）日在台灣推出Pixel 10 系列手機，Google硬體副總裁彭昱鈞（中）表示，台灣辦公室Pixel研發團隊成員也現身說法，分享產品背後的開發故事。記者馬瑞璿／攝影
Google今天宣布新一代Pixel 10系列手機將在台灣上市，台灣團隊功不可沒。Google硬體副總裁彭昱鈞表示，台灣工程團隊已經數千人，Google持續在台招募各種人才，宣示對台灣的投資持續成長，台灣人才的價值確實也有被同業或其他友商看見，獲得越來越多公司認可。

媒體詢問對智慧眼鏡的看法，彭昱鈞指出，今年5月Google I/O開發者大會有發表智慧眼鏡體驗，相信智慧眼鏡是下一個世代很重要的產品之一；至於詳細產品計畫，「請大家拭目以待」，等到可以公布時會對外說明。

媒體追問Google台灣團隊在智慧眼鏡開發過程中扮演的角色，彭昱鈞也賣了個關子，他說，相關技術團隊一樣採取全球協作模式，尤其今年2月Google併購HTC的XR（延展實境）團隊後，代表台灣扮演一定的角色，未來希望整個生態系有越來越多廠商加入，產品才會越來越好。

Google今天舉辦Made by Google硬體在台上市發表會，展示Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL與Pixel10 Pro Fold手機，以及第4代智慧手錶Pixel Watch 4、全新A系列無線藍牙耳機Pixel Buds 2a等新產品。

Pixel 10系列手機搭載Tensor G5自研晶片，由台積電3奈米製程打造，TPU（張量處理單元）效能提升60%，讓人工智慧（AI）運算更高效。G5也是第一款運行最新Gemini Nano模型的晶片，能在手機上提供超過20種生成式AI服務。

中央社記者詢問對台灣團隊的規劃和期許，彭昱鈞回應，Google在台灣持續招募各種不同人才，包括來自不同區域，也釋出不同職缺，涵蓋硬體、軟體、半導體等範圍，這也宣示了Google對台灣的投資持續成長。

彭昱鈞說，Google台灣團隊並未設限只能做哪些領域，也會透過全球協作模式一起工作。台灣人才的價值，確實也有被同業或其他友商看見，台灣人才應該會覺得非常驕傲，接下來問題是Google如何吸引人才加入。

彭昱鈞指出，Google台灣團隊逐漸成長為數千人規模，已經是美國以外最大的工程研發團隊，徵才對象包括本地和國外人才，會善用本身的技術力，做出能協助使用者有效處理各種目標的產品，未來願景也會持續朝這方向不斷邁進。

Google對台持續投資 彭昱鈞：台灣人才價值被看見

