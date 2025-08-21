嘉義地震 南科管理局：嘉義園區台積電工地人員疏散清點、無其他災情

21日下午4時37分，嘉義發生地震，最大震度嘉義縣大埔4級、太保4級、善化4級、路竹3級、楠梓2級。南科管理局表示，依據地震儀測值：臺南園區4級、高雄園區2級、楠梓園區2級。

目前嘉義園區台積電（2330）工地人員疏散清點，無其他災情。至於其餘各園區廠商、水電氣、污水廠、公有建築及營建工程皆無人員傷亡及運作正常。