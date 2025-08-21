國巨加碼芝浦電子收購價7%至6,635日圓 與美蓓亞三美收購戰再升溫

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

被動元件大廠國巨（2327）和日本美蓓亞三美（Minebea Mitsumi）競爭公開收購芝浦電子（Shibaura Electronics）白熱化。美蓓亞三美先前提高對芝浦電子收購價至每股6,200日圓，追平國巨，國巨21日表示，公開收購芝浦每股價格將提高至6,635日圓，加碼幅度7%。

國巨指出，依據日本相關法規，國巨將公開收購期間再度延長至9月4日，國巨認為，此次合作將有助提升芝浦電子企業價值。

美蓓亞三美14日宣布，對芝浦電子公開收購價格，由每股5,500日圓提高至每股6,200日圓，與國巨收購價格一致。

國巨21日透過新聞稿宣布，進一步將公開收購芝浦價格，由每股6,200日圓提高至每股6,635日圓。國巨認為，調整是基於雙方領導團隊近期多場富有成效會議結果。

國巨進一步說，芝浦電子在8月19日至20日參訪國巨高雄廠區，瞭解國巨高階製程及自動化技術。會議期間，雙方在多項策略性協同領域達成更高程度共識與明確綜效。

國巨看好雙方可共享全球銷售通路與客戶，芝浦電子將受惠國巨既有全球銷售通絡，拓展市場並深化客戶關係。此外，國巨點出，雙方合作有助芝浦電子擴展產品應用領域，尤其在人工智慧（AI）未來應用。

國巨分析，集團將提供財務與研發資源，促進產能擴充及支援芝浦電子未來產品開發計畫，再加上先進自動化技術，也可協助芝浦電子提升製造效率與彈性。根據資料，芝浦電子主要製造負溫度係數（NTC）熱敏電阻，以及溫度、濕度、風速等感測元件製造銷售。

