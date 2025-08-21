快訊

雲嘉南4縣市國家級警報響 16:37嘉義大埔規模5.1淺層地震「最大震度4級」

卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 「年薪+國光獎金」每年進帳金額曝光

京元電竹南與銅鑼廠獲UL 2799白金級認證

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
京元電苗栗銅鑼廠獲得UL 2799白金級認證認證，左二是董事長李金恭。圖／京元電提供
京元電苗栗銅鑼廠獲得UL 2799白金級認證認證，左二是董事長李金恭。圖／京元電提供

IC測試廠京元電今日宣布，旗下主要製造據點—座落於苗栗縣的竹南廠與銅鑼廠，取得UL Solutions公司（優力國際安全認證有限公司）的UL 2799「廢棄物零填埋（Zero Waste to Landfill）」白金等級認證。京元電並且是苗栗第一家獲得UL 2799白金級認證的企業，這是該項國際標準的最高級別，也為目前全球對企業廢棄物管理最嚴格的永續標章之一。

京元電表示，將藉由全面推動廢棄物分類、回收再利用與堆肥等資源化處理機制，京元電實現「100%廢棄物轉化率」，成為半導體測試產業中極少數獲得此認證的企業。

作為專業半導體測試代工廠，京元電雖無自有品牌產品，但自 2023 年起積極導入系統性管理，從廠區作業流程、廢棄物流向、再利用模式到第三方處理單位，進行全方位稽核與改善，確保所有廢棄物經減量、資源化與能源轉換後，均符合最高標準的環境與法規要求。

除管理流程優化外，京元電也從源頭著手推動減廢行動，包括強化員工環保意識、落實內部教育訓練，以及攜手供應鏈導入低碳包材設計，提升物料使用效率。針對終端廢棄物，公司則透過分類、回收、再利用機制，延長資源生命週期、減少碳足跡。根據統計，2024年竹南與銅鑼兩廠的焚化廢棄物占比分別為11%與9%，2025年進一步下降至9%與8%，年降幅達 15%，展現資源化政策的實質成效。

京元電竹南與銅鑼廠榮獲UL 2799白金級認證。圖／京元電提供
京元電竹南與銅鑼廠榮獲UL 2799白金級認證。圖／京元電提供

廢棄物 京元電 半導體

延伸閱讀

雲林國有林地遭濫倒營建廢棄物 檢方破案「從北部運來」起訴22人

苗栗第一家！京元電子竹南、銅鑼廠獲廢棄物零填埋白金級認證

斥資2.2億元 竹南中度汙染的射流溝水環境改善工程今動土

苗栗竹南龍山路出走的蟒蛇找到了 里長解除警報

相關新聞

啟賦科技投資4億元台南新市買地 新建總部廠房今落成

啟賦科技投資4億元在台南新市區買地新建總部廠房，今天新廠落成啟用，規畫擴充產能，導入智慧製造與高階資訊管理系統，全面提升...

迎向AMR新規格時代 工研院攜產學研共創自主移動機器人產業新商機

面對製造業自動化需求推升，加上AI人工智慧技術演進，帶動自主移動機器人廣泛應用於物流、製造、醫療等多元場域，根據國際調研...

達明9月底上市 力推MIT人型機器人搶市

達明機器人（4585）即將於9月底上市。該公司於台北國際自動化工業大展推出的台廠自主研發的人型機器人全球首發記者會，達明...

志聖 G2C 聯盟亮相智慧製造展 現場辦 AI 智動化設備決賽

亞洲最大智慧製造展Intelligent Asia 2025於8月20日至23日在台北南港展覽館登場，今年聚焦自動化、A...

達明機器人攜手輝達、SCHUNK、工研院 共創AI智慧製造跨界應用

AI協作機器人品牌達明機器人今日宣布，該公司在「台北國際自動化工業大展」展出由台灣廠商自主開發的全球首發的人形機器人-T...

進軍2025自動化展 中科攜8家廠商共築智造聚落示範場域

「2025台北國際自動化工業大展」在台北南港展覽館盛大登場，中科管理局以「精智製造 聚力中科」為主軸，攜手亞崴機電（15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。