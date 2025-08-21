京元電竹南與銅鑼廠獲UL 2799白金級認證
IC測試廠京元電今日宣布，旗下主要製造據點—座落於苗栗縣的竹南廠與銅鑼廠，取得UL Solutions公司（優力國際安全認證有限公司）的UL 2799「廢棄物零填埋（Zero Waste to Landfill）」白金等級認證。京元電並且是苗栗第一家獲得UL 2799白金級認證的企業，這是該項國際標準的最高級別，也為目前全球對企業廢棄物管理最嚴格的永續標章之一。
京元電表示，將藉由全面推動廢棄物分類、回收再利用與堆肥等資源化處理機制，京元電實現「100%廢棄物轉化率」，成為半導體測試產業中極少數獲得此認證的企業。
作為專業半導體測試代工廠，京元電雖無自有品牌產品，但自 2023 年起積極導入系統性管理，從廠區作業流程、廢棄物流向、再利用模式到第三方處理單位，進行全方位稽核與改善，確保所有廢棄物經減量、資源化與能源轉換後，均符合最高標準的環境與法規要求。
除管理流程優化外，京元電也從源頭著手推動減廢行動，包括強化員工環保意識、落實內部教育訓練，以及攜手供應鏈導入低碳包材設計，提升物料使用效率。針對終端廢棄物，公司則透過分類、回收、再利用機制，延長資源生命週期、減少碳足跡。根據統計，2024年竹南與銅鑼兩廠的焚化廢棄物占比分別為11%與9%，2025年進一步下降至9%與8%，年降幅達 15%，展現資源化政策的實質成效。
