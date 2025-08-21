啟賦科技投資4億元台南新市買地 新建總部廠房今落成
啟賦科技投資4億元在台南新市區買地新建總部廠房，今天新廠落成啟用，規畫擴充產能，導入智慧製造與高階資訊管理系統，全面提升營運效能。啟賦2011年新竹成立，提供半導體晶圓製造生產力提升解決方案。自有品牌除台灣客戶也銷售中國大陸及亞洲各地。員工平均薪資4萬5千元以上。
市長黃偉哲表示，感謝啟賦科技持續看好台南的產業發展優勢並擴大投資。為協助企業加速投資落實，市府秉持企業需求導向，以積極主動的態度展現招商誠意，並透過跨局處合作，迅速排除各項投資障礙。
他說，市府也不斷完善投資環境，營造友善且適宜的產業發展條件，期盼企業能安心深耕台南，共同創造繁榮與雙贏的局面。
經發局張婷媛局長表示，啟賦科技112年8月獲經濟部中小企業加速投資方案、在新市區購置1800坪土地興建總部廠房，擴充產能。今天啟用象徵揭開企業邁向嶄新發展階段序幕，提供60個就業機會，促進在地經濟發展與產業升級。
她說，為協助企業因應變局、強化經濟成長動能，行政院將「投資台灣三大方案」延長至116年，並擴大適用範圍及加碼優惠吸引國內外企業投資。市政府也積極配合中央政策，協助企業掌握政策紅利，加速推動投資案落實帶動產業升級，更創造更多就業機會，促進台南經濟穩健成長。
