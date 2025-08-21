宏達電全新AI眼鏡VIVE Eagle 能自由串接Gemini、OpenAI GPT

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電最新推出的 AI 眼鏡 VIVE Eagle 不僅是首款支援繁體中文語音操控的 AI 眼鏡，更是全球國際品牌中首款採用開放式 AI 架構設計的眼鏡穿戴裝置，能自由串接 Google Gemini、OpenAI GPT（Beta 測試中）等主流大型語言模型（LLM），為使用者提供高度個人化的 AI 助理體驗。未來，HTC 也將持續透過軟體更新，擴增更多 AI 功能與應用場景。

HTC資深副總裁黃昭穎表示，「繼智慧手機、智慧手錶之後，AI 眼鏡將成為人們在智慧手機之外的另一個「必備裝置」，帶動產業鏈快速擴張。VIVE Eagle 的推出不僅是一項產品創新，更是 HTC 推動 AI 穿戴產業生態圈的重要一步。」

隨著全球 AI 穿戴市場快速成長，根據 Counterpoint Research 調查，2024年全球智慧眼鏡出貨量年增率高達210%，預估2025年將再成長60%，並在2029年前維持逾60%的年複合成長率。

宏達電表示， 以 VIVE Eagle 切入，正是把握這波產業黃金時機。台灣製造的 VIVE Eagle 從「時尚設計」與「日常使用情境」切入，讓消費者在好看、舒適的前提下，無縫享受 AI 助理、智慧拍攝、翻譯、音樂聆聽等多項日常便利功能。

VIVE Eagle 將在全台 2020EYEhaus 精品眼鏡門市（含配鏡及驗光服務）與台灣大哥大門市獨家開賣，並提供實機試戴、配鏡建議與預購服務。凡購買 VIVE Eagle 將獲得價值2,400元24個月的「VIVE AI Plus」服務，隨盒並附贈 VIVE Eagle 眼鏡盒。即日起至8月31日於官網展開台灣預購活動。

