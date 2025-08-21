圓剛啟動機器人解決方案布局 結合影像與聲音處理打造完整AI生態系
圓剛（2417）21日宣布展開智慧機器人（Humanoid & Service Robot）解決方案布局。圓剛將憑藉深厚的硬體設計能力、領先的影像與聲音處理技術，以及完整的軟體支援與生態策略，攜手合作夥伴推動新世代智慧機器人應用，涵蓋智慧製造、醫療照護與公共服務，加速邊緣運算在真實場域的落地。
圓剛以影像擷取、聲音處理、AI加速運算及邊緣設備管理等核心優勢，結合輝達（NVIDIA）平台的高效能AI推論與先進機器視覺能力，為智慧機器人注入更貼近人類的感知、理解與決策力。這套整合方案不僅協助合作夥伴快速串接感測器、視覺模組與語音互動，還能顯著縮短研發周期，讓產品更快從概念驗證邁向商業化落地。
「智慧機器人正逐步走出實驗室，邁向真實世界的產業部署，是即將改變產業生態的關鍵技術。」圓剛產業應用事業處副總經理劉厚儀表示，結合NVIDIA的運算效能與圓剛設計上的高度擴充性，再加上我們在影像、聲音處理與生態策略上的優勢，智慧機器人將能在智慧製造、醫療照護、公共服務等多元領域快速展現價值，並驅動全新產業變革。
AVerMedia生態系計畫將廣邀AI軟體開發商、感測器供應商、機構設計公司、系統整合商等合作，共同串聯上下游資源，打造完整的智慧機器人解決方案鏈。該計畫預計2025年底前推出多款概念驗證（PoC）與量產就緒（Production-Ready）的創新應用，進一步加速智慧機器人在全球市場的推廣。
