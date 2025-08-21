京元電子兩廠榮獲 UL 2799白金級認證 領航半導體測試產業永續轉型
全球半導體測試領導廠商京元電子（2449）21日宣布，旗下主要製造據點、座落於苗栗縣的竹南廠與銅鑼廠，正式取得UL Solutions公司的UL 2799「廢棄物零填埋（Zero Waste to Landfill）」白金等級認證，京元電子為苗栗第一家獲得UL 2799白金級認證的企業。
京元電指出，這是該項國際標準的最高級別，亦為目前全球對企業廢棄物管理最嚴格的永續標章之一。藉由全面推動廢棄物分類、回收再利用與堆肥等資源化處理機制，公司成功實現「100%廢棄物轉化率」，成為半導體測試產業中極少數獲得此認證的企業，彰顯其在永續治理上的領導地位。
作為專業半導體測試代工廠，京元電雖無自有品牌產品，但自2023年起積極導入系統性管理，從廠區作業流程、廢棄物流向、再利用模式到第三方處理單位，進行全方位稽核與改善，確保所有廢棄物經減量、資源化與能源轉換後，均符合最高標準的環境與法規要求。
除管理流程優化外，京元電亦從源頭著手推動減廢行動，包括強化員工環保意識、落實內部教育訓練，以及攜手供應鏈導入低碳包材設計，提升物料使用效率。針對終端廢棄物，公司則透過分類、回收、再利用機制，延長資源生命周期、減少碳足跡。
根據統計，2024年竹南與銅鑼兩廠的焚化廢棄物占比分別為11%與9%，2025年進一步下降至9%與8%，年降幅達 15%，展現資源化政策的實質成效。
京元電長期深耕永續經營，已導入ISO 14001、ISO 46001、ISO 50001等多項環境管理系統，並積極融合循環經濟策略，持續提升資源再生與減廢效能。
永續長張高薰總經理表示，我們相信，廢棄物不是垃圾，而是未來的資源。此次獲得UL白金級認證，是全體同仁與管理團隊共同努力的成果，更是我們對苗栗在地環境永續的具體承諾；未來，公司將持續精進源頭設計、減量管理與循環創新，邁向成為產業中真正的循環典範。
此次認證不僅象徵合規，更彰顯京元電子對環境責任的實踐與對資源價值的前瞻理解，公司將持續深化廢棄物治理策略，推動零廢棄願景，加速轉型為高效率、低衝擊的循環製造模式，朝向永續未來穩健邁進。
京元電子身為苗栗在地高科技產業的領頭羊，此次成就亦為苗栗縣推動產業永續轉型樹立了重要的標竿，期待與縣府及各界攜手，共創更美好的家園。
