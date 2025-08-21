迎向AMR新規格時代 工研院攜產學研共創自主移動機器人產業新商機

面對製造業自動化需求推升，加上AI人工智慧技術演進，帶動自主移動機器人廣泛應用於物流、製造、醫療等多元場域，根據國際調研機構Research and Markets統計，2030年自主移動機器人（AMR）市場規模達95.6億美元，商機潛力大。由工研院攜手產學研成立的自主移動機器人聯盟（Autonomous Mobile Robot Alliance, AMRA)21日發表多項自主移動機器人推動成果，包括新增機器人在多樓層運作的標準通訊規範，讓有意導入機器人的需求端業者能有所遵循、打造具性能與安全驗證的實驗室，期盼藉此強化臺灣自主移動機器人產業競爭力，搶攻國際市場。

工研院副院長暨自主移動機器人聯盟推動召集人胡竹生表示，AI結合機器人的技術與應用，已逐步進入人類生活，未來將成為智慧社會不可或缺的基礎設施，市場潛力可期。臺灣想要在機器人領域搶占一席之地，不能只是單純的傳統技術輸出者，更應供需兩端並重，供給端要持續推動創新技術，建構完善上中下游供應鏈；需求端則要建構不同領域的應用環境，讓技術能夠驗證落地。為此，自主移動機器人聯盟致力於從供給端建立產業共通的規範基礎，如這次就發布新版《AMRA-271》標準，特別納入移動機器人與電梯之間的標準化通訊協定，解決AMR在多樓層建築中運作所面臨的整合挑戰，促進其在醫療院所、物流中心及商用大樓等多樣場域的快速導入。

在產品標章方面，聯盟亦積極推動AMR產品符合《AMRA-201》標準的要求；其中，中光電智能物流開發的前移式無人堆高機（Reach Truck）MR12AP，即為今年首個通過測試、取得標章的AMR產品。未來期盼有更多業者產品加入取得標章行列，共同提升產業整體水準。至於AMR產品測試部分，工研院、精密機械研究發展中心與德凱宜特持續投入資源，建置涵蓋性能與安全面向的測試實驗室，全面強化AMR第三方測試服務的能量。