是德科技調查顯示 AI發展已超越基礎設施的準備程度

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
是德科技調查研究顯示，AI發展已超越基礎設施的準備程度。（路透）
是德科技（Keysight）與Heavy Reading攜手合作，發布〈Beyond the Bottleneck：AI叢集網路報告 2025〉指出，人工智慧（AI）應用的速度快於基礎設施的發展速度。這項全球性研究強調電信與雲端服務供應商急需從擴充轉向最佳化，以支援下一代AI工作負載。

隨著AI在各行各業加速發展，資料中心基礎設施的需求正快速攀升。單靠擴建基礎設施已經無法滿足需求；62%的受訪者表示，他們的目標是在沒有新投資的情況下，提升現有基礎設施的效益。業者正在轉向效能最佳化策略，例如模擬真實世界的AI工作負載，不僅是為了驗證效能，也是為了提升效率，加速下一代AI叢集的部署。

根據報告，近89%的受訪者計劃在未來一年擴大或維持AI基礎設施投資。推動此成長的首要因素包括雲端整合（51%）、更快的GPU（49%）以及高速網路升級（45%）。

此報告的重點發現包括：

最佳化優先策略：儘管投資仍在持續，但62%的業者表示，他們的目標是不增加新資本支出的情況下，從現有基礎設施中擷取更多價值。

模擬成為關鍵：高達95%的受訪者表示，真實工作負載的模擬非常重要，但他們卻缺乏有效模擬生產規模AI環境的工具。

基礎設施壓力上升：超過50%的業者表示，預算限制（59%）、基礎設施不足（55%）以及人才短缺（51%）是他們擴展AI的最大障礙。

高速網路快速崛起：先進網路技術的採用正快速成長，其中34%正在探索800G、22%正在試驗1.6T、58%則正在評估超乙太網路作為高效能網路選項。

網路瓶頸成為下一個戰場：已有55%的業者部署400G互連技術，並對1.6T表現日益濃厚的興趣，顯示網路容量正成為影響AI可擴展性的決定性因素。

這項研究顯示產業正迎來重大轉變：基礎設施的演進已不僅僅關乎容量，而是效率、效能與可靠性的問題。隨著AI模型愈來愈複雜，能夠模擬真實AI工作負載的工具，已成為在控管成本的同時，最大化基礎設施潛力的關鍵。

是德科技網路應用與安全事業群副總裁暨總經理Ram Periakaruppan表示，這項研究證實了我們在市場上所觀察的，要在AI時代取得成功，關鍵在於最佳化網路的每一個層面。是德科技透過解決方案支援這樣的產業轉變，協助供應商進行模擬、驗證，並為AI基礎設施做好未來大規模部署的準備。

