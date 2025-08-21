偽造文件誤導市場 群聯澄清：Windows 11 更新為主因、已啟動法律行動

近期網路流傳一份自稱出自群聯（8299）的技術文件，內容指稱微軟Windows 11 24H2更新導致特定群聯SSD控制器大規模失效，引發市場憂慮。然而經查證，該文件並非群聯官方發布，而是惡意偽造文件。

根據外媒Tom’s Hardware報導，此次問題實際上牽涉多家SSD與HDD品牌，並非僅限於群聯產品。經確認，異常情況是由2025年8月12日釋出的Windows 11安全更新所引發。雖然多家廠商裝置皆可能受到影響，但目前僅有群聯公開正面回應，並已展開與微軟的合作檢測與修正。

群聯強調，該份偽造文件屬於錯誤資訊，企圖將問題誤導為群聯固態硬碟的設計缺陷，顯示出不良意圖。公司已經向相關單位備案，並表示絕不縱容任何人利用網路散播假消息，以攻擊公司產品或圖謀不正當利益。群聯將持續透過與微軟及合作夥伴協調，確保用戶資料安全與產品穩定。

群聯官方聲明全文：

群聯電子近期注意到，一份自稱來源於本公司的文件在網路上流傳，並已被分享給多位客戶。我們在此鄭重聲明，下列所示的文件既非群聯官方發布，也非任何非官方溝通文件。

1.該文件特別針對2025年8月12日發布的Microsoft Windows安全更新，提出了關於儲存設備與資料可能出現問題的錯誤說法。對於此偽造文件，我們已啟動適當的法律程序處理。

2.關於Windows 11更新，現有的線上測試報告顯示，此次更新可能會影響來自多家廠商的儲存設備，包括SSD與 HDD。

3.群聯正與微軟密切合作，共同解決相關問題。我們也感謝合作夥伴與業界同仁的持續支持，一起維護產業內資訊溝通的正確性。

4.群聯於2025年8月19日已針對此議題向媒體與客戶發布唯一官方聲明。我們感謝各界的耐心，並正積極隔離任何可能造成中斷或影響終端使用者的問題。若想了解所謂「廣泛性問題」的相關報導，可參考WCCFTech與Tom’s Hardware的報導內容。