達明機器人攜手輝達、SCHUNK、工研院 共創AI智慧製造跨界應用

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
達明在「台北國際自動化工業大展」發表全球首發的人形機器人-TM Xplore I，公司表示這台仍屬原型機，正與各場域進行模擬訓練，補強各項功能後明年量產。記者簡永祥／攝影
達明在「台北國際自動化工業大展」發表全球首發的人形機器人-TM Xplore I，公司表示這台仍屬原型機，正與各場域進行模擬訓練，補強各項功能後明年量產。記者簡永祥／攝影

AI協作機器人品牌達明機器人今日宣布，該公司在「台北國際自動化工業大展」展出由台灣廠商自主開發的全球首發的人形機器人-TM Xplore I，不僅是技術突破，更是以「實際應用與安全性」為核心，並透過與國際生態系夥伴的深度合作，持續推動AI智慧製造的多元落地應用。

達明表示，TM Xplore I 的設計核心在於「實際應用與安全性」。在工廠這一主要應用場景中，地面多為平坦環境，因此輪式設計相較於雙足更高效能，能快速投入產線任務。同時，輪式結構具備極高的穩定性，可避免因雙足重心不穩而帶來的人員安全風險或設備損壞，確保人機協作下的最高安全標準。

相較於市面上其他以展示或服務情境為主的人形機器人，達明強調更專注於產業落地。TM Xplore I 延續協作型手臂的特點，結合安全性、視覺專長及 AI 功能，提供能真正投入工廠環境、解決實際產線需求的人形機器人解決方案。

本次跨界合作亮點之一是達明攜手輝達（NVIDIA）與工研院，共同打造AI COBOT Chef 鬆餅機器人，展現協作機器人在食品自動化的應用潛力。只需用手機掃描廚具，即可在一小時內完成3D模型重建並生成物理參數，AI透過模仿學習即可掌握烹飪技巧，能精準翻轉鬆餅、掌握火候，展現跨產業應用的可行性。

工研院副總暨資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，視覺語言模型、生成式AI與3D建模技術正在加速智慧機器人產業發展。本次結合AI大腦系統與協作型機械手臂，打造能進行語音互動與即時操作的智慧服務型機器人，展現AI技術從工業應用邁向智慧服務的全新可能。

此外，在 TM Xplore I 的展示中，達明結合 NVIDIA Jetson™ Orin 平台與自研 AI 視覺技術，並搭配 SCHUNK 雄克精密夾爪與檢測鏡頭，展現高混量小量生產下的精準抓取與靈巧操作。模組化設計讓 TM Xplore I 能快速更換末端工具，適用於半導體、電子、汽車等高精度產線，進一步突顯協作機器人的靈活與實用價值。

