群聯澄清：網路謠傳 Windows 更新致SSD出包 文件純屬偽造

群聯電子（8299）近期注意到，一份自稱來源於本公司的文件在網路上流傳，並已被分享給多位客戶，21日在此鄭重聲明，下列所示的文件既非群聯官方發布，也非任何非官方溝通文件，對於偽造文件，已啟動適當的法律程序處理。

首先，該文件特別針對2025年8月12日發布的Microsoft Windows安全更新，提出了關於儲存設備與資料可能出現問題的錯誤說法。對於此偽造文件，群聯已啟動適當的法律程序處理。

其次是關於Windows 11更新，現有的線上測試報告顯示，此次更新可能會影響來自多家廠商的儲存設備，包括 SSD與HDD。

再來是群聯正與微軟密切合作，共同解決相關問題，也感謝合作夥伴與業界同仁的持續支持，一起維護產業內資訊溝通的正確性。

最後則是群聯於2025年8月19日已針對此議題向媒體與客戶發布唯一官方聲明。群聯感謝各界的耐心，並正積極隔離任何可能造成中斷或影響終端使用者的問題。