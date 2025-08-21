進軍2025自動化展 中科攜8家廠商共築智造聚落示範場域
「2025台北國際自動化工業大展」在台北南港展覽館盛大登場，中科管理局以「精智製造 聚力中科」為主軸，攜手亞崴機電（1530）、元翎精密（4564）、華凌光電、德盟儀器等8家園區精密製造與智慧應用領域的優質廠商聯合參展，共築智造聚落示範場域。
此外，還有多家自行參展的中科廠商，包括均豪精密（5443）、台達電（2308）、台灣安川電機、台灣精銳（4583）、台灣易格斯、川岳機械、維夫拉克、如陽科技、三木普利、馬路科技、大氣電漿、黎聲科技等，全面展現中科園區在製造升級、精密感測、智慧顯示與高值應用等技術實力與創新成果。
國科會主委吳誠文及中科管理局副局長施文芳特別至中科館，為8家參展廠商加油打氣，並實地瞭解園區廠商在智慧製造、精密技術與創新應用上的最新發展。
此次參與聯展的8家廠商，產品涵蓋高精度加工機床、先進的量測與檢測設備、自動化控制與顯示技術、特殊材料加工應用、智慧機器人零組件、工業物聯網、智慧工廠系統等尖端技術。這些創新成果將有效協助企業提升生產效率與競爭力，為各產業提供靈活且高效的解決方案。
中科管理局表示，此次中科館匯集8家重點廠商：德盟儀器數位專注於內視鏡數位系統，可應用於半導體、航太、精密加工之微小管壁檢測，具備防酸鹼、防爆、黑光影像系統等功能，並多次榮獲台灣精品獎肯定。
昱程科技以其創新的碳纖維摩擦材料，即可應用於汽車與機械產業，採用多層結構設計，多層疊合後厚度小於既有技術的1mm，並具有大於0.3的動摩擦係數，且靜動摩擦係數比為0.8至1。
此外，五個公司提供整合式自動化解決方案，涵蓋切削工具、精密零件、CNC五軸銑車複合工具機與自動機械手臂，專注於半導體、航太與醫療產業。
華凌光電專注於顯示技術研發與製造，產品包含STN、PMOLED、TFT LCD、電子紙與系統整合方案，致力提供客戶最佳化顯示解決方案。元翎精密的電子膨脹閥能精準控制冷媒流量，提升冷凍效率與穩定性；黑鉻電鍍技術則具備高硬度與耐腐蝕特性，革新表面處理技術。
在智造與AI興起時代，豪力輝專精於流體主軸與齒輪箱核心技術，為智慧製造領域提供關鍵驅動解決方案；亞崴機電推出智慧製造專用行動應用程式AWEA AiLINC，結合「智能資訊盒」，可透過藍牙與網路連結遠端監控機台稼動率，支援即時影像串流與自動錄影。
睿德系統公司專注於精實自動化與智慧節能整合，涵蓋AI智慧製造與能源決策系統，協助企業打造高效率、低碳製造環境。
中科管理局指出，中部地區為台灣智慧製造與精密機械重鎮，中科園區正積極朝結合創新科技、淨零轉型與國際接軌的前瞻基地邁進。透過政策引導與資源整合，中科管理局致力打造有利智慧製造與高端產業鏈群聚的優質環境；本次參展的8家廠商，即是中科園區鏈結未來趨勢、加速產業升級的具體展現。
