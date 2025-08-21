達明：人形機器人明年下半年推廣 在台拚自製率
廣達集團旗下達明機器人表示，不少客戶對TM Xplore I人形機器人產品有興趣，規劃2026年先在自家工廠內部操作，再逐步給客戶試驗，預計明年下半年逐步對外推廣。
台北國際自動化工業大展於20日至23日登場，展望AI機器人自製前景，達明表示，AI機器人要實際落地，驅動馬達等關鍵元件扮演重要角色，除了大腦晶片或減速機以外購為主，台灣在其他AI機器人關鍵零配件自製率較高，達明會從台灣出發推動自製能力，向全球客戶推廣產品。
達明機器人在現場展示國產人形機器人TM XploreI，達明指出，強調實際應用與安全性為核心，透過與國際生態系夥伴合作，持續推動AI智慧製造的多元落地應用。
達明說明，TM Xplore I搭載輝達（NVIDIA）JetsonOrin平台與自研AI視覺，鎖定半導體、電子、汽車等高混合和高精度產業製造特性。
達明表示，TM Xplore I在工廠應用場景中，地面多為平坦環境，因此輪式設計相較於雙足更高效能，能快速投入產線任務。同時，輪式結構具備極高的穩定性，可避免因雙足重心不穩帶來的人員安全風險或設備損壞，確保人機協作下的最高安全標準。
達明指出，相較市面其他以展示或服務情境為主的人形機器人，達明專注產業落地，TM Xplore I延續協作型手臂的特點，結合安全性、視覺專長及AI功能，可真正投入工廠環境、解決實際產線需求的人形機器人解決方案。
達明表示，相關人形機器人最快2026年先在自家內部工廠實際操作運用，之後逐步提供客戶試驗，預期明年下半年對外推廣。
談到關稅影響，達明坦言，先前因為關稅變數，部分客戶建廠選址作業暫緩，隨著關稅政策逐漸底定，客戶端作業會步上軌道，屆時成長動能可恢復。
達明現場也展示攜手輝達與工研院，共同打造AICOBOT Chef鬆餅機器人，展現協作機器人在食品自動化的應用潛力。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言