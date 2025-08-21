【重磅快評】台積電變美積電疑慮再起 台積電要如何拆彈？

台積電變成美積電？過去聽起來像是國人單方面的杞人憂天，現在卻一步一步可能成為現實。

美國商務部長盧特尼克19日表示，為了國家安全必須在美國本土生產晶片，而不是依靠9500英里外的台灣，讓99%的高階晶片在台灣製造。他說，拜登政府的「晶片法」免費送錢給英特爾、台積電等公司，美國總統川普希望把補助轉換成股權。

意即美國政府不只擬入股晶片大廠英特爾，並可能將台灣的台積電、南韓的三星也都納入潛在名單，將補貼金額轉換成入股，此一消息引發台積電與台股昨日雙雙重挫。不過，台股今天又烏雲散去，早盤不僅台積電上漲也帶動台股回升，市場一掃昨天的低迷氣氛。顯然投資人在冷靜之餘，對此消息未必全然悲觀。

從台積電已獲66億美元晶片法案補助估算，其中15億美元已撥款，剩餘51億美元若換股權，持股比率僅約0.55%。若溯及既往，用66億美元全數轉成台積電股權，占比也只不過0.7%，無論有無投票權，都只能算是小股東，難以影響董監席次或經營決策。重點是，一旦成真，這個持股不多的小股東，恐怕卻是台積電不得不顧忌的超大股東，外界更擔心一旦美國政府成為台積股東，會用股東名義，索取什麼他想要的。

美國政府想要當台積電的股東，當然不是看中從台積電的獲利分一杯羹，最重要的是實現美國半導體自主的大目標。即使後續美國政府要成為台積電的股東還有許多技術性問題，包括是入股台積母公司還是美國子公司？是不是沒有投票權的優先股？真不會參與經營？美方都會根據自身利益設定最終目標，一步步推動實現。

眼下解方之一，台積如果「不要」這66億美元的補助，則「補助換股權」當然就成了假議題。不過，此事必然沒那麼容易解套，勢必歹戲拖棚，白宮一定還會再找其他名目，意圖入股「染指」台積的美國子或孫公司。因此，台積電應會先觀察其他對手，三星、英特爾的動作，決定要不要補助，又該加上哪些條件，根據動態賽局的變化，制訂談判攻略。台積也勢必會動用股東利益（很多是外資）去跟白宮談，用符合雙方利益的前提說服白宮。隨著晶片成為國家級戰略物資，半導體產業被迫進入地緣政治深水區，好在台積電比賴政府有更多與川普政府打交道的籌碼及經驗，這部分是樂觀的理由。