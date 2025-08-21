美國政府喊補助換股台積電只是試水溫 法人認為心理影響較大

美國政府有意取得Intel（INTC US）約10%股權，市場擔心美國可能延伸此政策入股台積電（2330），法人認為，此舉為試水溫喊話，目前仍是心理因素影響，若以基本面來看台積電仍最具競爭力。

法人分析，美國政府喊補助換股台積電試水溫，政府干預與經營自主性疑慮，進而壓抑股價，但這更多屬於心理因素大於實質因素。目前而言，美國透過政策工具已足以達到戰略目的，入股外國企業的問題複雜。

台積電長期仍取決於自身競爭力，尤其在AI發展趨勢的推動下，營運基本面才是關鍵。